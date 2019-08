गुगलने बदलली दहा वर्षाची परंपरा; 'अँड्रॉईड क्यू'चे नाव बदलणार

नवी दिल्ली : गुगलने दहा वर्षापासून नावाच्या बाबतीत चालत आलेल्या परंपरेला शह दिला असून, अँड्रॉइड सिरीजची नावे बदलण्याचा निर्णय गुगलने घेतला आहे. 'अँड्रॉइड क्यू'चे नाव बदलून आता अँड्रॉइड 10 करण्यात येणार आहे. अँड्रॉइड 10चा नवीन लोगोदेखील लाँच करण्यात येणार असून वरच्या भागामध्ये अँड्रॉइडचा रोबोट बसलेला दाखवण्यात येणार आहे. तसेच त्याच्या रंगात बदल केला असून हिरव्या रंगाऐवजी काळ्या रंगाचा वापर करण्यात आला आहे. ज्या लोकांना डोळ्याच्या समस्या असतील त्यांच्या साठी काळ्या रंगाचा उपयोग होईल असे यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंपनीचे उपाध्यक्ष समीर सामंत यावेळी म्हणाले कि, आम्ही पहिल्यांदाच अँड्रॉइडच्या नावात बदल करत आहोत याआधी आम्ही खाद्य पदार्थाची नावे ठेवायचो. येणाऱ्या आठवड्यामध्ये अँड्रॉइड 10चा अंतिम लोगो रिलीज करण्यात येईल. नावामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यामागचे कारण जगामधील प्रत्येक ग्राहकाला अँड्रॉइडचे नाव समजावे, नावे स्पष्ट आणि संबंधीत असावीत त्यामुळे इथून पुढे अंक स्वरूपात अँड्रॉइडची नावे असतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अँड्रॉइड 10 आणि पुढील वर्षी अँड्रॉइड 11 अशी सिरीज यापुढे सुरु राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

Web Title: Android 10 Will Be the Name of Android Q as Google Stops Using Dessert