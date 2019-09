काश्मीर : शरण येण्यास सांगूनही ओसामा बाहेर नाही आला अन्...

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमधील रामबन येथे हिजबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या ओसामा याला विशेष पोलिस अधिक्षक अनिता शर्मा यांनी शरण येण्याची संधी देऊनही तो न आल्याने त्याला ठार करण्यात आले. #WATCH Anita Sharma, SSP Ramban, asking terrorists to surrender during the encounter in Batote town of Ramban district of Jammu Zone, earlier today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/jcxGm3CkNy — ANI (@ANI) September 28, 2019 रामबन येथे झालेल्या चकमकीत ठार करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांची ओळख पटली असून ओसामा, झाहिद आणि फारुख अशी त्यांची नावे आहेत. यातील ओसामा हा भाजप नेत्याच्या हत्याप्रकरणी सुरक्षा दलांना हवा होता. ओसामा हा हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा वरिष्ठ कमांडर होता, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनित शर्मा या त्याला ध्ननीक्षेपकावरून सतत शरण येण्यास सांगत होत्या. पण, तो शरण न आल्याने त्याने गोळीबार केला. त्यामुळे त्याला चकमकीत ठार करण्यात आले. रामबन जिल्ह्यात सामान्य नागरिकाला ओलिस ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तीन दहशतवाद्यांचा सुरक्षा दलांनी खात्मा केला असून, या कारवाईत लष्कराचा एक जवान हुतात्मा झाल्याची माहिती लष्कराच्या अधिकाऱ्याने दिली. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या बटोत भागात लष्कराकडून शोधमोहीम राबविण्यात आली. नऊ तासांहून अधिक काळ सुरू असलेली शोधमोहीम सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

