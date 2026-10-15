Rahul Gandhi: अंकिता भंडारी प्रकरणात राहुल गांधींचं राष्ट्रपतींना पत्र, ''दुष्यंत गौतम राज्यपाल नको..''

Ankita Bhandari: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून भाजप नेते दुष्यंत गौतम यांच्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी करण्यात आलेल्या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरणाची सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दुष्यंत गौतम यांना राज्यपाल पदाचा पदभार स्वीकारण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी ठाम मागणी राहुल गांधी यांनी केलीय..राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्राचा मजकूर शेअर करताना लिहिले की, १९ वर्षीय अंकिता भंडारीने एका 'व्हीआयपी'साठी आपल्या स्वाभिमानाशी तडजोड करण्यास नकार दिला, ज्यामुळे तिची हत्या करण्यात आली. चार वर्षे उलटूनही सीबीआयच्या संथ तपासामुळे तो व्हीआयपी नेमका कोण होता, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे..Social Media Backlash : "व्ह्यूजसाठी इतक्या खालच्या पातळीला..."; पत्नीला पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पाजले, यूट्यूबर सौरभ जोशीवर नेटकरी भडकले!.''अंकिताच्या कुटुंबियांसह अनेकांचा असा ठाम समज आहे की दुष्यंत गौतम हे या प्रकरणाशी जोडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना थेट सिक्कीमचे राज्यपाल बनवण्याचा निर्णय धक्कादायक आहे. राज्यपाल पदावर असताना संबंधित व्यक्तीविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येत नसल्याने, अशा नियुक्तीची शिफारस करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना महिलांच्या सुरक्षेची कोणतीही पर्वा नसल्याचे सिद्ध केले आहे,'' असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला..दुसऱ्या बाजूला, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी काँग्रेसवर या संवेदनशील विषयावरून केवळ राजकारण करत असल्याचा पलटवार केला आहे. उत्तरकाशी येथील एका कार्यक्रमादरम्यान माध्यमांशी बोलताना धामी म्हणाले की, राज्य सरकारचे पूर्ण सहकार्य आणि सहवेदना अंकिताच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. सरकारनेच पुढाकार घेऊन सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य केली होती, तसेच उच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले जातील याची खात्री केली होती. सरकार या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत असून सर्व मुख्य दोषींना आधीच तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.