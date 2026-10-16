Ankita Bhandari Case: २४ तासांत बेड्या अन् ८८ दिवसांत ५०० पानांचे चार्जशीट; महिला DIG च्या नेतृत्वाखालील SIT तपास ठरला निर्णायक

उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याप्रकरणाच्या तपासाचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा घटनाक्रम अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुन्हे व कायदा-सुव्यवस्था) डॉ. व्ही. मुरुगेशन यांनी पत्रकार परिषदेत मांडला. २०२२ मध्ये ऋषिकेशजवळील वनंतरा रिसॉर्टमध्ये कार्यरत असलेल्या १९ वर्षीय अंकिता भंडारीच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना २४ तासांच्या आत अटक केली होती. त्यानंतर विशेष तपास पथकाने (SIT) ८८ दिवसांत तपास पूर्ण करून सुमारे ५०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले, अशी माहिती मुरुगेशन यांनी दिली. .महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. तपासाचे नेतृत्व पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) दर्जाच्या महिला आयपीएस अधिकारी पी. रेणुका देवी यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. तपासात विविध प्रकारचे पुरावे गोळा करण्यात आले आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले..डिजिटल आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे तपासडॉ. मुरुगेशन यांच्या माहितीनुसार, एसआयटीने प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील पुरावे, डिजिटल आणि तांत्रिक माहिती तसेच फॉरेन्सिक अहवालांचा तपासात समावेश केला. या पुराव्यांचे विश्लेषण करून सुमारे ५०० पानांचे आरोपपत्र तयार करण्यात आले. घटना उघडकीस आल्यानंतर ८८ दिवसांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.पुलकित आर्यसह तिघांना जन्मठेपया प्रकरणात वनंतरा रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याचे सहकारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात आला. कोटद्वार येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ३० मे २०२५ रोजी तिघांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिन्ही दोषी सध्या तुरुंगात आहेत. .तपासापासून निकालापर्यंतचा घटनाक्रम२०२२: ऋषिकेशजवळील वनंतरा रिसॉर्टमध्ये अंकिता भंडारीची हत्या.अटक: घटना उघडकीस आल्यानंतर २४ तासांच्या आत तिन्ही आरोपींना अटक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.एसआयटी तपास: महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तपास; डिजिटल, तांत्रिक, भौतिक आणि फॉरेन्सिक पुरावे गोळा.८८ दिवसांत आरोपपत्र: सुमारे ५०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल.३० मे २०२५: कोटद्वार न्यायालयाकडून तिन्ही आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा.पत्रकार परिषदेत पोलिसांनी तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा हा घटनाक्रम मांडला. मात्र, जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधातील अपील किंवा त्यानंतरच्या न्यायालयीन घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.