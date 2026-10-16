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Ankita Bhandari Case: २४ तासांत बेड्या अन् ८८ दिवसांत ५०० पानांचे चार्जशीट; महिला DIG च्या नेतृत्वाखालील SIT तपास ठरला निर्णायक

Ankita Bhandari Case, SIT Investigation, Life Imprisonment उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी प्रकरणात तिन्ही आरोपींना २४ तासांत अटक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
ankita bhandari muder case

ankita bhandari muder case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याप्रकरणाच्या तपासाचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा घटनाक्रम अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुन्हे व कायदा-सुव्यवस्था) डॉ. व्ही. मुरुगेशन यांनी पत्रकार परिषदेत मांडला. २०२२ मध्ये ऋषिकेशजवळील वनंतरा रिसॉर्टमध्ये कार्यरत असलेल्या १९ वर्षीय अंकिता भंडारीच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना २४ तासांच्या आत अटक केली होती. त्यानंतर विशेष तपास पथकाने (SIT) ८८ दिवसांत तपास पूर्ण करून सुमारे ५०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले, अशी माहिती मुरुगेशन यांनी दिली.

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