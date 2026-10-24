Ankita Bhandari Killed : अंकिता भंडारी हत्ये प्रकरणी माजी आमदार आणि अभिनेत्री नार्को टेस्टसाठी तयार, कथित VIP viral video चे गूढ उकलणार

अंकिता भंडारी हत्याकांडातील कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेवरून चर्चेत आलेल्या व्हायरल ऑडिओ आणि व्हिडिओ प्रकरणात महत्त्वाची न्यायालयीन घडामोड घडली आहे. माजी आमदार सुरेश राठोड आणि अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी नार्को टेस्ट तसेच पॉलीग्राफ अर्थात लाई डिटेक्टर चाचणीसाठी संमती दिली आहे. दोघांनी विशेष न्यायदंडाधिकारी (सीबीआय) न्यायालयात हजर राहून आपली भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने त्यांना २६ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत..उर्मिला सनावर यांची माध्यमांसमोर चाचणीची मागणीया प्रकरणात अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी नार्को आणि लाई डिटेक्टर चाचणीला संमती दिली. मात्र, ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि संपूर्ण माध्यमांसमोर पार पडावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयात केली.माजी आमदार सुरेश राठोड यांनीही दोन्ही चाचण्यांसाठी सहमती दर्शवली. तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी व्यक्त केली. उर्मिला सनावर यांनी केलेल्या आरोपांवर मात्र त्यांनी जाहीरपणे भाष्य करण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात आले..कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेवरून वादअंकिता भंडारी हत्याकांडात एका कथित व्हीआयपी पाहुण्याला विशेष सेवा देण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप यापूर्वी चर्चेत आला होता. या संदर्भातील कथित ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिप्समुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले.या क्लिप्समधील संभाषणाची सत्यता, त्यांचा मूळ स्रोत आणि त्यातील दाव्यांची पडताळणी हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, व्हायरल क्लिप्समधील दावे किंवा कथित व्हीआयपीची भूमिका यांना न्यायालयीन तपासातून पुष्टी मिळणे आवश्यक आहे..२६ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणीन्यायालयाने दोन्ही व्यक्तींची चाचण्यांबाबतची संमती नोंदवून घेत पुढील सुनावणीसाठी २६ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. चाचण्यांची प्रक्रिया, त्यासाठी आवश्यक अटी आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही याबाबत सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.नार्को आणि पॉलीग्राफ चाचण्यांसाठी संमती दिली असली, तरी प्रत्यक्ष चाचणीची प्रक्रिया आणि तिचे कायदेशीर परिणाम स्वतंत्र बाबी आहेत. या चाचण्यांमधील निष्कर्षांनाही लागू कायदेशीर निकषांनुसारच महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता आणि कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेबाबत अंतिम निष्कर्ष तपास व न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होऊ शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.