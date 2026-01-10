देश

Ankita Bhandari Murder : काय आहे अंकिता भंडारी खून प्रकरण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले CBI चौकशीचे आदेश; जुन्या जखमा आणि नवा वाद!

Pushkar Singh Dhami Announces CBI Probe : अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात नव्या ऑडिओ क्लिपमुळे ‘व्हीआयपी’ वाद पुन्हा पेटला असून मुख्यमंत्री धामी यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. खरा गुन्हेगार कोण, हे सीबीआयच्या तपासातून स्पष्ट होणार का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाला आता एक नवे आणि महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. अंकिताचे कुटुंबीय, विरोधी पक्ष आणि संतप्त नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासून ही मागणी करत होते. या मागणीसाठी ११ जानेवारी रोजी 'उत्तराखंड बंद'ची हाक देण्यात आली होती, मात्र सीबीआय चौकशीच्या घोषणेनंतर आता हे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले आहे.

