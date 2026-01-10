Ankita Bhandari Murder : काय आहे अंकिता भंडारी खून प्रकरण? मुख्यमंत्र्यांनी दिले CBI चौकशीचे आदेश; जुन्या जखमा आणि नवा वाद!

उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाला आता एक नवे आणि महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रकरणाची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. अंकिताचे कुटुंबीय, विरोधी पक्ष आणि संतप्त नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासून ही मागणी करत होते. या मागणीसाठी ११ जानेवारी रोजी 'उत्तराखंड बंद'ची हाक देण्यात आली होती, मात्र सीबीआय चौकशीच्या घोषणेनंतर आता हे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले आहे..नेमके प्रकरण काय आहे?१८ सप्टेंबर २०२२ रोजी पौडी गढवाल येथील एका रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करणाऱ्या अंकिता भंडारीची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात भाजप नेत्याचा मुलगा पुलकित आर्य आणि त्याच्या दोन साथीदारांना मे २०२५ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सर्वांना वाटले होते की अंकिताला न्याय मिळाला आहे, परंतु आठ महिन्यांनंतर अचानक हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आणि लोक रस्त्यावर उतरले..Ramleela Uttarakhand: रामलीलेत राम नाही, नाग देवतेचा राज्याभिषेक! उत्तराखंडमधील १२२ वर्षांची अनोखी परंपरा, नक्की भेट द्या.जुन्या जखमा आणि नवा वादहे प्रकरण पुन्हा चर्चेत येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे उर्मिला सनावर नावाच्या महिलेने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेला एक ऑडिओ आणि व्हिडिओ. या ऑडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, अंकिताची हत्या केवळ एका 'व्हीआयपी' (VIP) व्यक्तीला जास्तीची सेवा देण्यास नकार दिल्यामुळे झाली होती. या ऑडिओमधील दुसरी व्यक्ती भाजपचे माजी आमदार सुरेश राठोड असल्याचे सांगितले जात आहे..या ऑडिओमध्ये एका बड्या नेत्याचे नाव घेण्यात आले आहे, मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने ७ जानेवारी रोजी या नेत्याचे नाव घेण्यावर बंदी घातली आहे. या नवीन खुलाशानंतर अंकिताच्या वडिलांसह हजारो नागरिकांनी 'खरा गुन्हेगार' अद्याप बाहेरच असून त्याला वाचवण्यासाठीच हे सर्व नाट्य रचले गेल्याचा आरोप केला..मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आणि सीबीआय चौकशीवाढता जनक्षोभ आणि विरोधकांचे आक्रमक पवित्रा पाहून मुख्यमंत्री धामी यांनी अंकिताच्या माता-पित्यांची भेट घेतली.सरकारने सुरुवातीला या ऑडिओची चौकशी करण्यासाठी नवीन एसआयटी (SIT) स्थापन केली होती. मात्र, अंकिताच्या वडिलांनी नवीन पुराव्यांच्या आधारे फेरतपासाची आणि तो तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी लावून धरली. अखेर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेच्या भावनांचा विचार करून सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्याचे जाहीर केले.https://x.com/pushkardhami/status/2009601222920327631.काँग्रेसचे सवाल आणि अपूर्ण न्यायसीबीआय चौकशीची घोषणा झाल्यानंतरही काँग्रेसने सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. काँग्रेस प्रवक्त्या गरिमा दसौनी यांनी विचारले की, "तो व्हीआयपी कोण होता ज्याच्यासाठी अंकितावर दबाव टाकला जात होता? तसेच घटनेच्या रात्री रिसॉर्टवर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश कोणी दिले होते?" जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत न्याय अपूर्ण असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे..गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या संघर्षात आता सीबीआयच्या प्रवेशामुळे नवीन खुलासे होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, संशयाच्या भोवऱ्यात असलेले नेते त्या काळात राज्यात नव्हते. मात्र, आता सीबीआय या प्रकरणातील 'व्हीआयपी' गूढ उकलणार का आणि अंकिताच्या कुटुंबाला खरा न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.