Ankita Bhandari Murder Case: 'अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात पुरावे असतील तर समोर या!' मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, व्हायरल ऑडिओ क्लिप्सची होणार चौकशी

Ankita Bhandari Case : उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणातील आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने आधीच विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले असून, कोणत्याही स्तरावरील दोषी व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले..तपासासाठी सरकारची पूर्ण तयारीमुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, अंकिता भंडारी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि हृदयद्रावक आहे. ही घटना समोर आल्यापासून सरकारने तात्काळ पावले उचलली होती. या प्रकरणाचा तपास महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीकडे सोपवण्यात आला होता.'आम्ही भक्कम पुराव्यांसह न्यायालयात बाजू मांडली आणि त्यामुळेच आरोपींना शिक्षा होऊ शकली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कोणाकडेही काही नवीन माहिती किंवा पुरावे असतील, तर त्यांनी ते सरकारला नक्की द्यावेत. आम्ही सर्व प्रकारच्या चौकशीसाठी तयार आहोत,' असे आवाहन त्यांनी केले..ऑडिओ क्लिप प्रकरणाची चौकशीसध्या या प्रकरणाशी संबंधित काही ऑडिओ क्लिप व्हायरल होत आहेत. त्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या ऑडिओ क्लिपमध्ये अनेक विसंगती आहेत. काही ठिकाणी हत्येचा उल्लेख आहे, तर काही ठिकाणी आत्महत्येची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत कशावर विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्न आहे.या ऑडिओ क्लिपची सत्यता पडताळण्यासाठी फॉरेन्सिक सायन्स लॅबची मदत घेतली जात आहे. तसेच सुरेश राठोड आणि दुष्यंत गौतम यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचीही सखोल चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..राजकारणावरून नाराजी व्यक्तया संवेदनशील प्रकरणावर काही लोक राजकारण करत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, 'अंकिता ही राज्याची मुलगी आहे आणि तिला न्याय मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. मात्र, काही लोक या प्रकरणाचा वापर करून राज्याचे वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.' सुरेश राठोड यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतल्याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आणि त्यांना विनंती केली की, जर त्यांच्याकडे काही तथ्य असतील तर त्यांनी ते समोर येऊन प्रशासनाला द्यावेत..दोषांवर पक्षांतर्गत आणि कायदेशीर कारवाईजर या प्रकरणात पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचे नाव समोर आले, तर त्याकडे अंतर्गत बाब म्हणून पाहिले जाईल आणि पक्ष पातळीवर योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही धामी यांनी सूचित केले. 'आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिला तर लक्षात येईल की आम्ही कधीही कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातलेले नाही. सत्य समोर येताच तात्काळ कारवाई केली जाईल," असे आश्वासन त्यांनी दिले.अंकिता भंडारी प्रकरणातील तपासाचे सर्व पैलू पडताळून पाहिले जात असून, पीडितेला पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत सरकार स्वस्थ बसणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.