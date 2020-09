अँटीबॉडीजमुळे कोरोनापासून संरक्षण नाही; संशोधकांच्या दाव्यामुळे चिंता वाढली

नवी दिल्ली- मानवी शरीरातील अँटीबॉडीज अथवा प्रतिपिंडांमुळे व्यक्तीचे नेहमीच कोरोना अथवा सार्सच्या विषाणूंपासून संरक्षण होत नाही. या अँटीबॉडीज मानवी शरीरामध्ये कितीकाळ टिकतात किंवा टिकाव धरणारे त्यांचे अन्य उपप्रकार कोणते आहेत याचा अंदाज वर्तविणे कठीण असल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याने संशोधकांची चिंताही वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी शरीरातील अँटीबॉडीजमुळे मानवी शरीरात काही सकारात्मक परिणाम घडून येत असल्याचे आढळून आले होते. संशोधक आता या परिणामांचा गांभीर्याने अभ्यास करत आहेत. अँटीबॉडीजच्या प्रभावाबाबत संशोधकांमध्ये मतैक्य नाही, याबाबत केवळ वेगवेगळे अंदाजच वर्तविण्यात येतात, एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये या अँटीबॉडीज आढळून आल्या तर त्यावरून एक निष्कर्ष मात्र निश्‍चितपणे काढता येतो तो म्हणजे त्या व्यक्तीला या आधी कोरोनाची बाधा झाली होती. संशोधनातून आता हाती आलेले पुरावे आपल्याला नेमके कोणत्या दिशेला घेऊन जातात? हे काळजीपूर्वक पाहावे लागेल असे विषाणूतज्ज्ञ सत्यजित रथ यांनी सांगितले. जगाने यापेक्षाही भयंकर महामारीसाठी तयार रहावं; WHO प्रमुखांचा इशारा सिरो सर्व्हेतून प्रभाव उघड नाही एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरातील अँटीबॉडीज असतील तर त्या शरीरामध्ये विषाणूंचा कशाप्रकारे प्रसार होतो आहे? हे स्पष्टपणे सांगू शकत नाही असे दिल्लीतील राष्ट्रीय विषाणू संस्थेतील संशोधकांचे म्हणणे आहे. एनएबीएस या अँटीबॉडीज कोरोना विषाणूंचा प्रसार रोखू शकतात. शरीराच्या विविध भागांमध्ये या अँटिबॉडीजची निर्मिती होत असते असे पुण्यातील आयसर या संस्थेतील संशोधक विनिता बाल यांनी सांगितले. देशाच्या विविध भागांमध्ये याआधी सिरो सर्व्हे करण्यात आले होते पण त्यातून देखील अँटीबॉडीजचा प्रभाव उघड झालेला नाही.

