Bihar Election : 'ही तर माझ्याच गाण्याची नक्कल'; भाजपाच्या प्रचारगीतावर अनुभव सिन्हांचा आक्षेप

नवी दिल्ली : बिहार निवडणुकीत प्रचारासाठी भाजपाने एक प्रचारगीत जाहीर केलं आहे. 'बिहार में ई बा' असं या गाण्याचे बोल आहेत. याचा अर्थ असा आहे की बिहारमध्ये हे घडलं आहे. या गाण्याद्वारे भाजपाने आपल्या बिहारमधील विकासकामांचा लेखाजोखा मांडला आहे. या गाण्याद्वारे भाजपा बिहारमध्ये प्रचार करत आहे. मात्र, आता या गाण्याबाबत एक नवीनच वाद समोर आला आहे.

दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांनी असा आरोप केला आहे की हे गाणं त्यांनी त्यांच्या एका गाण्यावरुन चोरलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच अनुभव सिन्हा आणि मनोज वाजपेयी यांनी एक भोजपूरी गाणं प्रदर्शित केलं होतं. 'बंबई में का बा' असं हे गाणं असून या गाण्यालाच कॉपी करुन भाजपाने आपलं प्रचारगीत बनवल्याचा अनुभव सिन्हांचा आरोप आहे.

Please listen to this song. This doesn't even use the word Bihar once. @BJP4India #bambaimeinkaba https://t.co/4nwDct8zUg pic.twitter.com/vJLkF13FWQ

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) October 14, 2020