Anurag Dobhal: १५० किमी वेगात कारची धडक; लाईव्हमध्येच जीवन संपवण्याचा प्रयत्न? बिग बॉस स्टार अनुराग डोवालचा VIDEO समोर

'द यूके०७ रायडर' म्हणून ओळखले जाणारे युट्यूबर आणि बिग बॉस स्टार अनुराग डोवाल यांची दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवेवर उच्च वेगाने धावणारी फॉर्च्युनर कार दुभाजकाला धडकली. अपघात इतका तीव्र होता की वाहनाचा समोरचा भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिक पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, ही फक्त एक साधी दुर्घटना नव्हती तर जाणीवपूर्वक केलेला जीवन संपवण्याचा प्रयत्न असावा, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे..घटना गाझियाबाद सीमेजवळ दुपारच्या वेळी घडली. अनुराग यांनी आपली कार १५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने चालवत असताना अचानक नियंत्रण गमावले आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सुरक्षा कुंपणाला जबर धक्का दिला. अपघातानंतर लगेचच परिसरात गोंधळ उडाला. रस्त्यावरून जाणारे नागरिकांनी तातडीने पोलिसांना कळवले. गाझियाबाद आणि मेरठ पोलिस दलाने घटनास्थळी धाव घेत जखमी अनुराग यांना ताबडतोब जवळच्या सुभारती रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या डोक्याला आणि शरीराच्या विविध भागांना गंभीर इजा झाल्याचे स्पष्ट झाले. प्राथमिक उपचारानंतरही प्रकृती बिघडत चालल्याने त्यांना दिल्लीतील एखाद्या उत्तम सुविधेच्या रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Global Warming and Polar Ice Caps : अंटार्क्टिकातील हिमनद्या; पृथ्वीच्या संतुलनाचा मौन संरक्षक.या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे अपघातापूर्वीचा एक व्हिडिओ. सोशल मीडियावर तो लाईव्ह व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. त्यात अनुराग अत्यंत अस्वस्थ आणि नैराश्यपूर्ण अवस्थेत दिसत आहेत. काहींनी यावरून असा निष्कर्ष काढला की त्यांनी हेतूपूर्वक अशी धोकादायक गती पकडून स्वतःचा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या व्हिडिओची सत्यता अद्याप कोणत्याही अधिकृत यंत्रणेकडून पडताळली गेली नाही..परतापूर पोलिस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी अजय शुक्ला यांनी सांगितले की, अपघात एक्सप्रेसवेवरच घडला असून जखमींच्या उपचारासाठी तज्ज्ञ वैद्यकीय टीम सदैव सज्ज आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. अनुराग यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..अनुराग डोवाल बिग बॉस शो संपल्यानंतरही वादग्रस्त चर्चेत राहिले होते. सोशल मीडियावर त्यांच्या पोस्ट आणि व्हिडिओमधून वारंवार मानसिक त्रास, ऑनलाइन ट्रोलिंग आणि दीर्घकाळचा ताण दिसून येत होता. त्यांच्या निकटवर्तीयांचा विश्वास आहे की अशा सततच्या मानसिक छळामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला असावा..Viral News: Google Mapsचा घात! लग्नाला निघालेले तरुण थेट नाल्यात; कार हवेत लटकली.