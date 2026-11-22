जयदीप पाठकजी पणजी: रावणाचे तांडव, त्यातील रौद्रभाव आणि त्याची प्रचंड ऊर्जा संगीतामधून प्रभावीपणे व्यक्त करणे हे संगीतकारासाठी मोठे आव्हान होते...हेच आव्हान संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी स्वीकारले आणि त्यानंतर तांडवाचे उत्तम संगीत तयार झाले....नितेश तिवारी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘रामायण’ चित्रपटातील ‘रावण तांडव’ या संगीत रचनेसाठी त्यांनी तब्बल १२ ते १३ वेगवेगळ्या आवृत्त्या तयार केल्या होत्या, असा खुलासा गोव्यात सुरू असलेल्या ५७व्या आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सवात (इफ्फी) आयोजित पत्रकार परिषदेत रहमान यांनी रविवारी केला....रहमान यांनी सांगितले की, ‘रामायण’ या प्रकल्पावर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम सुरू होते. या चित्रपटाच्या संगीतनिर्मितीला पुरेसा वेळ देता यावा, यासाठी त्यांनी तब्बल १० ते १२ अन्य चित्रपटांच्या ऑफर्स नाकारल्या. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भाग होता आले, याचा आपल्याला अभिमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले..नितेश तिवारी दिग्दर्शित आणि नमित मल्होत्रा निर्मित या चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या, साई पल्लवी सीतेच्या, तर यश रावणाच्या भूमिकेत आहेत. चित्रपटाच्या संगीतासाठी रहमान यांच्यासोबत हॉलिवूडचे प्रख्यात संगीतकार हान्स झिमर यांनीही काम केले आहे. भारतीय महाकाव्याचा भव्य पट संगीताच्या माध्यमातून उभा करण्याचा प्रयत्न या दोघांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.