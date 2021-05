तुम्ही कोरोना लढ्याला कमजोर करताय?; नड्डांचा सोनिया गांधींवर पलटवार

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचा कहर (corona outbreak) अद्यापही सुरुच आहे. मात्र, कोरोनावरुन होणारं राजकारण थांबण्याचं नाव घेत नाहीए. सोमवारी सोनिया गांधींच्या (Sonia Gandhi) अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारीणीच्या (CWC) बैठकीवरुन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांनी सोनियांना एक पत्र लिहिलं. या पत्रातून तुम्ही कोरोनाच्या लढ्याला कमजोर करु पाहताय का? असा सवाल करत पलटवार केला. (Are you trying to weaken fight against Covid 19 JP Nadda writes Sonia Gandhi)

जेपी नड्डा यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून सध्याच्या कोरोनाच्या संकट काळात आपण काँग्रेसच्या वागणुकीमुळे दुःखी झाल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी पत्रात लिहिलं की, "आपल्याच पक्षाचे काही लोक तळागळातील लोकांची मदत करण्याचं कौतुकास्पद काम करत आहेत. पण पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नकारात्मकेमुळं या लोकांची मेहनत वाया जात आहे"

भाजपानं मोफत लसीची केली घोषणा

एकीकडे भारत कोरोनाच्या खतरनाक लाटेशी झुंजत आहे. त्याचवेळी काँग्रेसचे टॉपचे नेते लोकांना चुकीच्या सूचना देणं, उगाचच भीती निर्माण करणं थांबवतील का? असा सवाल नड्डा यांनी केला आहे. ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये भाजपाचं सरकार आहे. तिथं आम्ही गरीब आणि वंचित वर्गाच्या लोकांना मदत करण्यासाठी मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे, असंही नड्डा यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.

काँग्रेस मोफत लसीची घोषणा करेल का?

तसेच काँग्रेसला प्रश्न विचारताना त्यांनी म्हटलं की, "काँग्रेस आपल्या राज्यांमध्ये अशा लोकांची मदत करण्यासाठी मोफत लस देण्याची घोषणा करेल का?. दरम्यान, सोमवारी सोनिया गांधींनी पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला केला होता.