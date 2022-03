बेदम मारहाणीत 50 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; नऊ जणांवर गुन्हा दाखल

मध्यप्रदेशच्या सतना येथे ५० वर्षीय व्यक्तीला नऊ जणांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली.या घटनेत ५० वर्षीय व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यु झाला. जुन्या वैमनस्यातून हा प्रकार घडल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले. (as A 50-year-old man was beaten by at least nine people, victim died )

मध्य प्रदेशातील सतना जिल्ह्यातील भतनवाडा चौकीअंतर्गत येणाऱ्या अथई गावात ही घटना घडली.याबाबत मृत व्यक्तीचा पुतण्या कालीचरण यादव यांनी पोलिसात तक्रार केली.

मृत महिला द्वारका यादव (५०) हे त्यांच्या मोटारसायकलवरून सेवा खेडी गावातून अथई गावी परतत होते.या दरम्यान जुन्या वैमनस्यातून त्याच गावातील नऊ जणांनी यादव यांचा रस्ता अडवला. यादव यांच्यावर लाठ्या-कुऱ्हाडीने हल्ला केला आणि यातच त्यांचा मृत्यु झाला. पोलिसांनी सर्व आरोपींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला.पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहे.