Starlink India Controversy : "माझा मोदींना विरोध आहे, पण बाहेरचा गोरा माणूस भारताचे निर्णय घेऊ शकत नाही!"; इलॉन मस्कवर असदुद्दीन ओवेसी

नवी दिल्ली : अमेरिकन अब्जाधीश इलॉन मस्क यांच्या 'स्टारलिंक' (Starlink) सॅटेलाईट इंटरनेट कंपनीच्या भारतातील प्रवेशावरून सुरू असलेल्या वादात आता एआयएमआयएमचे (AIMIM) प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भारताच्या दूरसंचार धोरणांवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टिप्पणी करणाऱ्या इलॉन मस्क यांचा ओवेसींनी जोरदार समाचार घेतला आहे. .MPSC Big Reshuffle : विवेक भीमनवार रजेवर; एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सतीश वाघोले यांच्याकडे! राज्यपालांचे आदेश."माझा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी राजकीय विरोध आहे आणि तो कायम राहील; पण कोणताही बाहेरचा गोरा माणूस भारताच्या पंतप्रधानांचा अपमान करू शकत नाही किंवा आमच्या देशाचे निर्णय ठरवू शकत नाही," असा सज्जड दम ओवेसींनी मस्क यांना भरला आहे.."परदेशी अब्जाधीश भारताला अटी शिकवू शकत नाही"स्टारलिंकच्या स्पेक्ट्रम वाटपावरून सुरू असलेल्या वादादरम्यान इलॉन मस्क यांनी भारतीय उद्योगपती आणि व्यवस्थेवर खोचक टिप्पणी केली होती. यावर संताप व्यक्त करताना ओवेसी म्हणाले, "हा १४० कोटी स्वाभिमानी नागरिकांचा देश आहे. देशात कोणते नियम असावेत आणि कोणाला कोणत्या अटींवर व्यवसाय करण्याची मुभा द्यावी, हे भारताचे सार्वभौम सरकार आणि संसद ठरवेल. .केवळ पैशाच्या बळावर एखादा परदेशी अब्जाधीश भारतावर स्वतःच्या अटी लादू शकत नाही. स्वतःच्या व्यावसायिक स्वार्थासाठी भारताच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे धाडस मस्क यांनी करू नये.".मस्कच्या उद्धटपणावर भाजप गप्प का? - ओवेसींचा सवालइलॉन मस्क यांना खडेबोल सुनावतानाच ओवेसींनी केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेवरही निशाणा साधला. "एरवी राष्ट्रवादाच्या आणि देशभक्तीच्या मोठ्या गप्पा मारणारे भाजपचे नेते आता इलॉन मस्क यांनी देशाच्या पंतप्रधानांवर थेट टिप्पणी केल्यावर गप्प का बसले आहेत? सरकार मस्क यांच्या विधानाचा अधिकृतपणे निषेध का करत नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. .विरोधी पक्षात असतानाही देशाच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित करत ओवेसींनी परदेशी अब्जाधीशाला फटकारल्याने या विधानाची देशभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.