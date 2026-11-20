Samajwadi Party B team allegationएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपवर टीका करत नसल्याच्या आरोपांवर जोरदार पलटवार केला आहे. त्यांनी अखिलेश यादव यांनाही थेट चॅलेंज दिलंय. त्यांचं मुस्लिमांबद्दलचं प्रेम केवळ दिखाव्याचं असल्याचा आरोप ओवैसींनी केलाय. ते 'एबीपी न्यूज'च्या 'सदर्न रायझिंग समिट २०२६' या विशेष कार्यक्रमात बोलत होते..ओवैसी पुढे म्हणाले की, "यूपीएच्या काळातही आम्ही यूएपीए कायद्याला विरोध केला होता. शरजील इमाम आणि उमर खालिद तुरुंगात सडत आहेत. तुमच्याच कायद्याचा दाखला दिला गेला. आजही सांगतो की जे माझ्यावर आरोप करत आहेत, त्या अखिलेश यांना आव्हान आहे की त्यांनी 'बी टीम'वर चर्चा करावी; पाच मिनिटांत ते टोपी काढून पळून जातील.".Alephata News : चारा टंचाईच्या भीतीने पशुपालक चिंतेत! आळेफाटा उपबाजारात ४२५ गाईंची आवक; ८४ लाखांची उलाढाल.सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यावर निशाणा साधताना ओवैसी म्हणाले की, "भाजप तर मुस्लिमांना तिकीटही देत नाही, पण तुम्ही तर हे सांगून मते घेत आहात ना की आम्ही तुमचे रक्षण करू. तुम्हाला माहीत आहे की यांना घाबरवून ठेवा. यातून भाजपचा आणि या पक्षांचा—दोघांचाही उद्देश साध्य होतो. भाजप आणि या पक्षांमध्ये कोणताही फरक नाही, हे केवळ दिखाव्याचे प्रेम आहे.".MIT University Pune : लोणी काळभोर येथील एमआयटी शैक्षणिक संकुलात विद्यार्थिनी १४ तास लिफ्टमध्ये अडकली, गुरुवारी पहाटे सुखरूप सुटका.'दुश्मन नंबर वन'बाबत विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, "मी तर इखलाक सैफी यांच्या घरी गेलो होतो, तुम्ही गेला होता का? माझा शत्रू तो आहे, जो संविधानाचा शत्रू आहे. अखिलेश यांनी शेवटचा 'मुसलमान' हा शब्द कधी उच्चारला होता? एके ठिकाणी एका मुस्लिम व्यक्तीला नमाज पढताना लाथ मारली गेली, तेव्हा अखिलेश यांनी 'मुस्लिम' हा शब्द लिहिला नाही, तर 'प्रार्थना करताना एका व्यक्तीला लाथ मारली गेली' असे म्हणाले. समाजवादी पक्षाने हिंदुत्व स्वीकारले आहे, ते केवळ सॉफ्ट हिंदुत्व नाही... असा घणाघात ओवैसींनी केला.