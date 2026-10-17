Kanpur Temple: मंदिरावर पक्के छतच नाही! माता सीतेच्या कथेशी जोडले गेलेले कानपूरमधील आशा देवी मंदिर

उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळील कल्याणपूर येथील माँ आशा देवी मंदिर नवरात्रीच्या काळात भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र बनते. या मंदिराची ओळख केवळ देवीच्या दर्शनासाठीच नाही, तर त्याच्याशी जोडलेल्या प्राचीन आख्यायिका आणि अनोख्या परंपरांमुळेही आहे. या मंदिरावर आजपर्यंत पक्के छत बांधता आले नसल्याची स्थानिक आख्यायिका सांगितली जाते. त्यामुळे देवी मोकळ्या आकाशाखाली विराजमान असल्याचे पाहण्यासाठीही भाविक येथे येतात..माता सीतेच्या कथेशी जोडलेला इतिहासमंदिराचे मुख्य पुजारी आशुतोष गिरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मंदिराचा संबंध त्रेतायुगातील घटनांशी जोडला जातो. प्रभू श्रीरामांनी माता सीतेचा त्याग केल्यानंतर लक्ष्मण त्यांना बिठूर परिसरातील जंगलाजवळ सोडून गेले होते. महर्षी वाल्मीकी यांच्या आश्रमात जाण्यापूर्वी माता सीतेने या ठिकाणी काही काळ विश्रांती घेतली होती, अशी स्थानिक मान्यता आहे.या ठिकाणी असताना माता सीतेच्या मनात प्रभू श्रीरामांना पुन्हा भेटण्याची आशा होती. याच कथेतून मंदिराला ‘आशा देवी’ हे नाव मिळाल्याचे सांगितले जाते. मंदिरातील प्राचीन शिळेवरील देवीचे रूप माता सीतेने स्वतः कोरले होते, अशीही भाविकांची श्रद्धा आहे. मात्र, या कथांना ऐतिहासिक पुराव्यांपेक्षा धार्मिक आख्यायिकेचे स्वरूप आहे..मंदिरावर छत का नाही? काय आहे आख्यायिका?माँ आशा देवी मंदिराची सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे मंदिरावर पक्के छत नसणे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी दोन वेळा मंदिरावर पक्के छत बांधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही वेळा बांधकाम कोसळल्याचे सांगितले जाते.या घटनांचा अर्थ देवीला मोकळ्या आकाशाखालीच विराजमान राहायचे आहे, असा भाविक लावतात. त्यामुळे मंदिर आजही उघड्या आकाशाखाली असल्याची श्रद्धा आणि त्यामागील कथा या मंदिराच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक मानली जाते. छत कोसळण्याच्या घटनांबाबत स्वतंत्र ऐतिहासिक किंवा तांत्रिक माहिती उपलब्ध असल्याची खात्री मात्र करता आलेली नाही..मनोकामनेसाठी वीट ठेवण्याची परंपराया मंदिरात मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी वीट ठेवण्याची अनोखी परंपरा असल्याचे सांगितले जाते. भाविक मंदिर परिसरात वीट ठेवून देवीकडे आपली इच्छा व्यक्त करतात. मनोकामना पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा मंदिरात येऊन वीट उचलतात आणि आपल्या श्रद्धेनुसार मंदिर किंवा गोशाळेत सेवा करतात, अशी स्थानिक प्रथा आहे.संततीप्राप्ती आणि कौटुंबिक सुखासाठीही अनेक दांपत्ये देवीचे दर्शन घेतात, अशी माहिती मंदिराशी संबंधित व्यक्तींकडून दिली जाते..आरती, नैवेद्य आणि मंदिर परिसरमंदिरात पहाटे ४ वाजता मंगला आरती, तर सायंकाळी ७ वाजता संध्या आरती होत असल्याचे सांगितले जाते. देवीला नारळ आणि चुनरी अर्पण केली जाते. हलवा-पुरीचा नैवेद्य तसेच नवस पूर्ण झाल्यानंतर लपसी अर्पण करण्याची परंपराही येथे असल्याचे सांगितले जाते.मुख्य मंदिर परिसरात ओंकारेश्वर महादेव, शनिदेव आणि भैरव बाबांची मंदिरे असल्याची माहिती आहे. परिसरातील गोशाळेत भाविक गोसेवाही करतात..आशा देवी मंदिरात कसे पोहोचाल?कानपूरमधील कल्याणपूर परिसरात, जीटी रोडवरील इंदिरा नगर मोडजवळून मंदिराकडे जाता येते. कल्याणपूर रेल्वे स्थानक हे जवळचे स्थानक असल्याचे सांगितले जाते. तेथून रिक्षा किंवा अन्य स्थानिक वाहनाने मंदिरापर्यंत पोहोचता येते.नवरात्रीच्या काळात या मंदिरात भाविकांची गर्दी वाढते. माता सीतेच्या कथेशी जोडलेली आख्यायिका, मोकळ्या आकाशाखाली असलेले मंदिर आणि वीट ठेवून मनोकामना मागण्याची परंपरा यांमुळे माँ आशा देवी मंदिराने भाविकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.