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Kanpur Temple: मंदिरावर पक्के छतच नाही! माता सीतेच्या कथेशी जोडले गेलेले कानपूरमधील आशा देवी मंदिर

Asha Devi Temple, Kanpur Temple, Sita Legend यांमुळे उत्तर प्रदेशातील कल्याणपूर येथील माँ आशा देवी मंदिर चर्चेत आहे. मंदिरावर पक्के छत नसल्याची स्थानिक आख्यायिका, माता सीतेशी जोडलेली धार्मिक कथा आणि मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी वीट ठेवण्याची परंपरा हे या मंदिराचे वैशिष्ट्य आहे.
ashadevi temple kanpur

ashadevi temple kanpur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळील कल्याणपूर येथील माँ आशा देवी मंदिर नवरात्रीच्या काळात भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र बनते. या मंदिराची ओळख केवळ देवीच्या दर्शनासाठीच नाही, तर त्याच्याशी जोडलेल्या प्राचीन आख्यायिका आणि अनोख्या परंपरांमुळेही आहे. या मंदिरावर आजपर्यंत पक्के छत बांधता आले नसल्याची स्थानिक आख्यायिका सांगितली जाते. त्यामुळे देवी मोकळ्या आकाशाखाली विराजमान असल्याचे पाहण्यासाठीही भाविक येथे येतात.

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