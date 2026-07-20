Rajasthan Pollution: आशियातील सर्वात मोठे संगमरवरी कचरा यार्ड ठरले प्रदूषणाचा 'हॉटस्पॉट'; संशोधनातून धक्कादायक वास्तव

नवी दिल्ली: राजस्थानमधील किशनगड येथील आशियातील सर्वांत मोठे संगमरवरी कचरा डंपिंग यार्ड हे प्रदूषणाचे केंद्र बनले आहे. एका नवीन संशोधनानुसार, येथील पीएम २.५ कणांची पातळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मर्यादेपेक्षा ४ ते १२ पट आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशींपेक्षा २० ते ५० पट जास्त असल्याचे समोर आले आहे. पर्यटकांचे आकर्षण असलेले हे पर्यटनस्थळ प्रदूषणाचे केंद्र बनले आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ राजस्थानच्या संशोधकांनी हा अभ्यास केला असून, ‘जर्नल ऑफ हॅझार्डस मटेरिअल्स ॲडव्हान्सेस’मध्ये तो प्रसिद्ध झाला आहे. संशोधनाचे नेतृत्व करणारे प्राध्यापक लक्ष्मीकांत शर्मा यांनी सांगितले की, या डंपिंग यार्डच्या १५ किलोमीटर परिसरातील शेतीची जमीन, भूजल आणि हवेच्या गुणवत्तेचा अभ्यास करण्यात आला. प्रदूषणामुळे त्वचाविकार व श्वसनाच्या समस्या वाढत असून जड धातूशी आलेला संपर्क व प्रदूषित धुळीशी त्याचा संंबंध असल्याचे आढळले..प्री-वेडिंग आणि व्यावसायिक चित्रीकरणासाठी हे ठिकाण लोकप्रिय झाले असले तरी, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी याला गंभीर धोका मानले आहे. संशोधक वसंत बिजारनिया यांच्या मते, पावसाळ्यात हा कचरा वाहत जाऊन स्थानिक जलस्रोतांमध्ये मिसळतो. यामुळे भूजल प्रदूषित होत असून, अशा पाण्याचा वापर केल्याने पोटाचे विकार, मूत्रपिंडाच्या समस्या आणि हाडांचे विकार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. .हवा आणि मातीच्या प्रदूषणाबरोबरच किशनगडमधील जलपरिसंस्थेवरही संगमरवरी उद्योगाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. पावसाळ्यात मोकळ्या जागांमध्ये साचलेला संगमरवरी कचरा पावसाच्या पाण्यासोबत वाहून जाऊन नाल्यांमध्ये तसेच स्थानिक तलावांमध्ये पोहोचत असल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता. संगमरवरी धुळीच्या संपर्काचा संबंध पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि स्वतःहून नोंदवलेल्या आरोग्याच्या लक्षणांशी असू शकतो, ज्यामुळे पर्यावरणीय निरीक्षण, नियामक देखरेख आणि सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांचे महत्त्व अधोरेखित होते. संगमरवरी प्रक्रिया उद्योगांच्या आसपासच्या भागांत श्वसनमार्गातून शरीरात जाणाऱ्या धूलिकणांच्या दीर्घकालीन संपर्काचे हे निष्कर्ष निदर्शक आहेत. कमाल औद्योगिक कामकाज आणि जोरदार वारे असताना सर्वाधिक धूलिकणांची नोंद झाली. - प्रा.लक्ष्मीकांत शर्मा, संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.