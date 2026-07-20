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Rajasthan Pollution: आशियातील सर्वात मोठे संगमरवरी कचरा यार्ड ठरले प्रदूषणाचा 'हॉटस्पॉट'; संशोधनातून धक्कादायक वास्तव

Kishangarh marble dump PM2.5 pollution report: किशनगडच्या संगमरवरी कचरा यार्डमुळे पीएम २.५ पातळी WHO मानकांपेक्षा ५० पट; शेती, भूजल, हवा आणि स्थानिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम
Marble Waste Crisis in Rajasthan: Study Warns of Serious Health and Environmental Risks

Marble Waste Crisis in Rajasthan: Study Warns of Serious Health and Environmental Risks

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नवी दिल्ली: राजस्थानमधील किशनगड येथील आशियातील सर्वांत मोठे संगमरवरी कचरा डंपिंग यार्ड हे प्रदूषणाचे केंद्र बनले आहे. एका नवीन संशोधनानुसार, येथील पीएम २.५ कणांची पातळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मर्यादेपेक्षा ४ ते १२ पट आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या शिफारशींपेक्षा २० ते ५० पट जास्त असल्याचे समोर आले आहे. पर्यटकांचे आकर्षण असलेले हे पर्यटनस्थळ प्रदूषणाचे केंद्र बनले आहे.

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