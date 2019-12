आसाममधील संचारबंदी उठविली; ब्रॉडबॅन्ड सेवाही सुरु

गुवाहाटी : नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून (कॅब) आसाममध्ये आगडोंब उसळल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. आज (मंगळवार) सकाळी सहा वाजता संचारबंदी उठविण्यात आली असून, ब्रॉडबॅन्ड सेवाही सुरु करण्यात आली आहे.

Curfew in #Guwahati ,#Assam completely withdrawn from 6 am today. Broadband services resumed. pic.twitter.com/XaFGPcXRpl

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) December 17, 2019