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Election Commission: उत्तर प्रदेश, पंजाबसह ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा कधी जाहीर होणार? काय आहे अपडेट?

Election officials review arrangements across five poll-bound states: उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठी आयोगाने प्रशासकीय तयारीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून मतदानाच्या संभाव्य वेळापत्रकाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Election officials review arrangements across five poll-bound states

Election officials review arrangements across five poll-bound states

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या तयारीला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेग दिला आहे.

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