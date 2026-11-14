Election Commission: उत्तर प्रदेश, पंजाबसह ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा कधी जाहीर होणार? काय आहे अपडेट?

New Delhi: देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांच्या तयारीला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेग दिला आहे. .Manoj Jarange: 'पुढची क्लिप डेंजर!' जरांगेंचा नवा ऑडिओ बॉम्ब येणार? फडणवीस-शिंदेंना काय दिला इशारा?.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून संबंधित राज्यांतील निवडणूक व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात आहे. या पाच राज्यांमध्ये एकूण ६९० विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मतदान फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने अद्याप अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केलेला नाही..Honey Trap: आधी मैत्री, मग जवळीक अन् नंतर प्रेमाचं जाळं! हेरगिरीसाठी कसा केला जातो 'हनी ट्रॅप'चा वापर?.कधी संपणार विधानसभेचा कार्यकाळ?या पाच राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या तारखांना संपणार आहे.मणिपूर: १३ मार्च २०२७गोवा: १४ मार्च २०२७पंजाब: १६ मार्च २०२७उत्तराखंड: २८ मार्च २०२७उत्तर प्रदेश: २२ मे २०२७पाच राज्यांपैकी मणिपूर विधानसभेचा कार्यकाळ सर्वांत आधी संपणार आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करताना आयोगाला या तारखांचा विचार करावा लागणार आहे..आयोगाकडून तयारी सुरूनिवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथक संबंधित राज्यांना भेटी देत आहे. मतदान केंद्रांची व्यवस्था, निवडणूक कर्मचारी, प्रशासकीय यंत्रणा आणि इतर आवश्यक बाबींची पाहणी केली जात आहे..दरम्यान, २७ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने पाचही राज्यांना निवडणुकीशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत निर्देश दिले. स्वतःच्या गृहजिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या किंवा एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास सांगण्यात आले आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत किंवा त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत संबंधित मतदारसंघात काम केलेल्या काही अधिकाऱ्यांनाही त्याच ठिकाणी पुन्हा नियुक्त करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशातील ४०३, पंजाबमधील ११७, उत्तराखंडमधील ७०, मणिपूरमधील ६० आणि गोव्यातील ४० जागांसाठी मतदान होणार आहे. या सर्व जागांची बेरीज ६९० होते. त्यामुळे या निवडणुकांकडे राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनेही लक्ष असेल. सध्या निवडणूक आयोगाकडून तयारीचा आढावा सुरू आहे. .पाच राज्यांतील मतदान फेब्रुवारी किंवा मार्च २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मतदान किती टप्प्यांत होणार, उमेदवारी अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख काय असेल आणि मतमोजणी कधी होणार, याबाबत अद्याप आयोगाकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.