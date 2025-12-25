CM Yogi Adityanath: दूरदृष्टीचा नेता आणि कवी मनाचा पंतप्रधान..! अटलजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त CM योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितली आठवण

Yogi Adityanath on Atal Bihari Vajpayee leadership qualities: माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी लखनौ येथील लोकभवन येथे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली..या विशेष प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी लोकभवन परिसरात असलेल्या अटलजींच्या भव्य पुतळ्यासमोर दीप प्रज्वलित करून त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले. अटल बिहारी वाजपेयी हे केवळ एक महान नेते नसून ते राष्ट्रनिर्मितीचे शिल्पकार आणि लोकशाही मूल्यांचे खंबीर पाठीराखे होते, अशा शब्दांत त्यांचे स्मरण करण्यात आले..अटलजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात अनेक लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. सर्वांनी मिळून अटलजींच्या समृद्ध राजकीय वारशाचा आणि सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या मर्यादित व सुसंस्कृत कार्यशैलीचा गौरव केला.भारतीय राजकारणात संवाद, सहमती आणि राष्ट्रहित यांचा समतोल राखणारे व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांच्या विचारांना आणि कार्याला आदरांजली वाहण्यासाठी लोकभवन येथे विशेष आयोजन करण्यात आले होते..गुरुवारी अटलजींच्या जन्मशताब्दी दिनानिमित्त उत्तर प्रदेशसह संपूर्ण देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून त्यांचे धोरण आणि राष्ट्राप्रती असलेले योगदान जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.राज्यभरात ठिकठिकाणी चर्चासत्रे, प्रदर्शने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला जाईल. पंतप्रधान म्हणून अटलजींनी देशाला दिलेले नेतृत्व, राबवलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि जागतिक स्तरावर भारताची निर्माण केलेली नवी ओळख आजही प्रेरणादायी मानली जाते..देशाला राजकीय स्थैर्य देण्यासोबतच अटलजींमधील संवेदनशील कवी आणि दूरदृष्टी असलेला लोकनेता आजही प्रत्येकाच्या मनात घर करून आहे. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याची ही मोठी संधी असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.