CM Yogi Adityanath: दूरदृष्टीचा नेता आणि कवी मनाचा पंतप्रधान..! अटलजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त CM योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितली आठवण

Atal Bihari Vajpayee Birth Centenary: भारताचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौ येथे भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
Yogi Adityanath tribute to Atal Bihari Vajpayee

Yogi Adityanath on Atal Bihari Vajpayee leadership qualities: माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी लखनौ येथील लोकभवन येथे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.

