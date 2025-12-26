अटल जन्मशताब्दी निमित्त मोदींनी केले राष्ट्र प्रेरणा स्थळाचे लोकार्पण, योगींचे कौतुक करत म्हणाले...

माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त लखनौमध्ये आयोजित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थळा'च्या लोकार्पण सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कामाचे विशेष कौतुक केले. आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी या जागेच्या ऐतिहासिक कायापालटाचा उल्लेख करत योगी सरकारच्या दूरदृष्टीची प्रशंसा केली..पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ज्या ठिकाणी आज हे भव्य स्मारक उभे आहे, तिथे पूर्वी ३० एकरपेक्षा जास्त जागेत कचऱ्याचे विस्तीर्ण डोंगर पसरलेले होते. दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे लोक या रस्त्याने जाणेही टाळत असत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत योगी सरकारने अहोरात्र मेहनत घेऊन या संपूर्ण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे..कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे रूपांतर एका भव्य आणि पवित्र प्रेरणा स्थळात करणे हे खरोखरच कौतुकास्पद असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या ऐतिहासिक कार्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह सर्व कामगार, कारागीर आणि प्रकल्पाचे नियोजन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले..या सोहळ्याला उपस्थित असलेले संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देखील लखनौच्या वैभवात भर घालणाऱ्या या भव्य स्मारकासाठी योगी सरकारला शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या महान नेत्यांच्या वारशाचे रक्षण करण्याची ही परंपरा कायम ठेवली आहे..गेल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात दुसऱ्यांदा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण करून सरकारने उत्तर प्रदेशातील जनतेला आपल्या समृद्ध वारशाचा अभिमान वाटावा अशी कामगिरी करून दाखवली आहे. हे राष्ट्र प्रेरणा स्थळ आता केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, देशाला दिशा देणाऱ्या महापुरुषांच्या विचारांचे केंद्र म्हणून ओळखले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.