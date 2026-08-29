Ather Konark Electric Scooter Launch : एथर एनर्जीची ‘कोनार्क’ इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च; 200 किमीपर्यंत रेंज, बॅटरीवर 10 वर्षांची वॉरंटी

बंगळुरू : आघाडीची इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी 'एथर एनर्जी'ने आपल्या ग्राहकांच्या वार्षिक मेळाव्यात 'कोनार्क' ही नवीन दुचाकी लॉन्च केली. यासोबतच बॅटरीवर दहा वर्षांची हमी, गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी प्रगत चार्जिंग यंत्रणा आणि जुन्या दुचाकीची अचूक माहिती देणारी प्रणाली अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा कंपनीने केल्या आहेत..नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित 'कोनार्क' ही दुचाकी भारतीय रस्त्यांचा आणि ग्राहकांच्या सोयीचा विचार करून बनवण्यात आली आहे. ही दुचाकी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर २०० किलोमीटरपर्यंत धावू शकते. यामध्ये अद्ययावत बॅटरीचा वापर करण्यात आला असून, कंपनीने त्यावर तब्बल दहा वर्षे किंवा एक लाख किलोमीटरची हमी दिली आहे. तसेच, अपघातात बॅटरीला सूक्ष्म तडा गेल्यास त्वरित पूर्वकल्पना देणारे नवीन सुरक्षा तंत्रज्ञान यात बसवले आहे.मोठ्या इमारती आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये विजेचा अतिरिक्त भार न वाढवता वाहने सुरक्षितपणे चार्ज करण्यासाठी 'एथर नोड' ही प्रगत यंत्रणा आणण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्राहकांना त्यांच्या जुन्या दुचाकीचे आरोग्य, सद्यस्थिती आणि तिचे अचूक 'पुनर्विक्री मूल्य' (विक्री किंमत) तपासता यावे, यासाठी विशेष मूल्यांकन प्रणाली सुरू केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर अधिक सोयीस्कर आणि अडथळामुक्त करण्यासाठी या सुविधा आणल्याचे कंपनीचे सहसंस्थापक तरुण मेहता यांनी स्पष्ट केले..'एथर कोनार्क' स्कूटरची प्रमुख वैशिष्ट्येदमदार रेंजही गाडी ग्राहकांच्या गरजेनुसार एका फुल चार्जमध्ये १०० ते २०० किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.बॅटरी आणि वॉरंटीयामध्ये ५ व्या पिढीतील अत्याधुनिक 'एथर बेडरॉक' (Bedrock) बॅटरी देण्यात आली आहे. या बॅटरीवर कंपनीने तब्बल १० वर्षे किंवा १ लाख किलोमीटरची (७०% हेल्थ हमीसह) वॉरंटी दिली आहे..अद्ययावत सुरक्षा तंत्रज्ञानयात 'ब्रीचसेन्स' (BreachSense) नावाचे नवीन तंत्रज्ञान आहे. जर गाडीचा अपघात झाला आणि बॅटरीला सूक्ष्म तडा गेला, तर हे तंत्रज्ञान काही तासांतच चालकाला अलर्ट देते. सोबतच सुरक्षिततेसाठी 'प्रगत इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टीम' (AeBS) देण्यात आली आहे.स्मार्ट फीचर्सगाडी चालवणे अधिक सोपे करण्यासाठी यात 'मॅजिक-की' (MagicKey), 'ऑटो पॉप' (AutoPop) आणि 'एअर वॉक' (AirWalk) यांसारखी आधुनिक स्मार्ट फीचर्स दिली आहेत..जलद चार्जिंगया स्कूटरमध्ये ऑनबोर्ड आणि दुहेरी (Combined) चार्जिंगची सुविधा असल्याने, गाडी घरी चार्ज करण्यासाठी लागणारा वेळ निम्म्याने वाचतो.कमी देखभाल खर्च (सर्व्हिसिंग)या गाडीची सर्व्हिसिंग साधारण १०,००० किलोमीटरनंतर (किंवा वर्षातून एकदाच) करावी लागते.विविध पर्यायभारतीय रस्त्यांचा विचार करून डिझाईन केलेली ही स्कूटर 'S' आणि 'Z' श्रेणींमध्ये एकूण ६ विविध मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.