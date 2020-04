डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना दणका; अजामीनपत्र गुन्हा आणि दोन लाखांपर्यंत दंड

नवी दिल्ली : डॉक्टरांवर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होत असलेले हल्ले लक्षात घेता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेले हल्ले सरकार मुळीच सहन करणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. असा प्रकार घडल्यास हा अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार असून त्या व्यक्तीवर दोन लाखापर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो, अशी माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.

जावडेकर म्हणाले, ' डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने हा नवा अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये त्यांच्या सुरक्षेसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या अध्यादेशाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे.

Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s

