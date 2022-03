By

उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खेरीमध्ये पोलिसांच्या छळाला कंटाळून तरुणाने रॉकेल घेऊन कोतवाली गाठली. यानंतर स्वत:वर रॉकेल ओतून पेटवून (attempt to suicide) घेतले. तरुणाला आगीच्या भक्ष्यस्थानी पाहून पोलिस कर्मचाऱ्यांचे हातपाय फुगले. कसाबसा तरुण वाचला. गंभीररीत्या जळलेल्या तरुणाला पोलिसांनी रुग्णालयात दाखल केले आहे.

गौरीफंता कोतवाली भागात खंजिराची जादू दाखवणाऱ्या चालकाला पोलिसांनी पकडले होते. संतप्त झालेल्या टॅक्सी चालकाने बुधवारी सायंकाळी उशिरा रॉकेल (poured kerosene and set himself on fire) घेऊन कोतवाली गाठली. कोतवाली आवारात टॅक्सी चालकाने पोलिस व इतरांवर छळ केल्याचा आरोप करीत स्वतःवर रॉकेल शिंपडले. पोलिसांना काही समजेल तोपर्यंत तरुणांनी पेटवून घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा: केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य; रेल्वेच्या खासगीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही

कोतवाली आवारात तरुणाला आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याचे पाहून सर्वांनी त्याला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आग विझवण्यात आली. यात तरुण गंभीररीत्या भाजला गेला. आगीत होरपळलेल्या तरुणाला पोलिसांनी तातडीने गौरीफंटा येथून गंभीर अवस्थेत पालिया सीएचसीमध्ये दाखल केले.

येथे तरुणाने आत्मदहन केल्याची बातमी (attempt to suicide) कोतवालीतील पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली. दुसरीकडे घटनेची माहिती मिळताच एसपी संजीव सुमन हेही सायंकाळी उशिरा पालियात पोहोचले. या घटनेनंतर एसपींनी गौरीफंटा कोतवाली प्रभारी यांना निलंबित केले आहे. आपसी वादातून तरुणाने कोतवालीच्या गेटवरच स्वतःला पेटवून घेतल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.