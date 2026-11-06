Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार

प्रभू श्रीरामाची पावन भूमी असलेल्या अयोध्येत यंदाचा १० वा दीपोत्सव आतापर्यंतचा सर्वात भव्य, अलौकिक आणि जागतिक विक्रम रचणारा ठरणार आहे. येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी राम की पैडीसह सरयू नदीच्या तब्बल ५६ घाटांवर एकाच वेळी ३० लाख मातीचे दिवे प्रज्वलित करून नवा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला जाणार आहे. मात्र, यंदाच्या दीपोत्सवाचे सर्वात मोठे आणि आंतरराष्ट्रीय आकर्षण ठरणार आहे ते थेट श्रीलंकेतून आलेले 'रावणेश्वरा' (Ravaneshwara) हे विशेष नाट्य सादरीकरण!.३५ हजार स्वयंसेवकांचे परिश्रम, २ हजार १०० ड्रोनचा आकाशातील अनोखा शो आणि तीन देशांच्या आंतरराष्ट्रीय रामलीलांच्या संगमाने अवघी रामनगरी दैदिप्यमान प्रकाशात उजळून निघणार आहे..Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध.काय आहे श्रीलंकेची 'रावणेश्वरा' रामलीला?; रावणाचा अनोखा पैलूयंदाच्या दीपोत्सवात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दक्षिण आफ्रिका, लाओस आणि श्रीलंका या तीन देशांचे कलाकार रामकथेचे सादरीकरण करणार आहेत. यात श्रीलंकेच्या कलाकारांची 'रावणेश्वरा' ही प्रस्तुती सर्वांचे लक्ष वेधून घेईल.वेगळेपण : या रामलीलेत रावणाला केवळ खलनायक म्हणून न दाखवता, त्याचा एक प्रकांड विद्वान, कुशल राजा, चारही वेदांचा गाढा अभ्यासक, महान योद्धा, संगीत साधक आणि भगवान शंकराचा निस्सीम भक्त असा सर्वसमावेशक पैलू पारंपरिक श्रीलंकन नृत्य आणि संगीतातून उलगडला जाणार आहे. श्रीलंकेची पारंपरिक वेशभूषा, भव्य मुकुट आणि दागिन्यांसह होणारे हे सादरीकरण भारतीय भाविकांसाठी पर्वणी ठरेल..५६ घाटांवर ३० लाख दिवे; सरयू तीरावर २,१८७ अर्चकांकडून भव्य महाआरतीडॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विद्यापीठाच्या ३५ हजार विद्यार्थी स्वयंसेवकांनी ५६ घाटांवर विशिष्ट भौमितिक ग्रिड्समध्ये (Geometrical Grids) ३० लाख दिवे सजवले आहेत.महाआरती : सरयू नदीच्या पात्रात २ हजार १८७ पुरोहित, अर्चक आणि महिलांच्या उपस्थितीत एकाच वेळी भव्य महाआरती संपन्न होणार आहे.आधुनिक तंत्रज्ञान : राम की पैडीवर २ हजार १०० ड्रोनच्या माध्यमातून आकाशात रामायणातील विविध प्रसंगांचे थ्रीडी लेझर शो आणि ग्रीन फायरवर्क्सच्या साहाय्याने चित्रीकरण केले जाईल. यासाठी ३०० फूट लांब आणि ५० फूट उंच सिनेमॅटिक फसाड स्क्रीन उभारण्यात आली आहे..India Visa Rules Major Change : भारतात राहण्यासाठी आता व्हिसा बंधनकारक! केंद्र सरकारकडून नियमांमध्ये मोठा बदल; 'या' ६ समुदायांवर होणार थेट परिणाम.३० फुटांचे पुष्पक विमान अन् १५ फुटांचा रामरथ ठरणार आकर्षणभगवान श्रीराम १४ वर्षांच्या वनवासानंतर लंकेवर विजय मिळवून अयोध्येत परतल्याचा ऐतिहासिक क्षण जिवंत करण्यासाठी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाने खास कलाकृती उभारल्या आहेत:पुष्पक विमान : ३० फूट लांब, १२ फूट रुंद आणि १६ फूट उंच भव्य पुष्पक विमान तयार करण्यात आले आहे.रामरथ : रामकथा पार्कमध्ये १६ फूट लांब आणि १५ फूट उंच देखणा रामरथ सज्ज झाला असून, त्यावर प्रभू श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण आणि हनुमंताच्या दिव्य प्रतिमा विराजमान असतील. याशिवाय सरयू नदीत रामायण थीमवरील तीन विशेष बोटीही तरंगताना दिसतील..देशातील विविध राज्यांच्या लोककलांचा महासंगमकेवळ दिवेच नव्हे, तर देशाच्या विविध संस्कृतीचे दर्शन या महोत्सवात घडणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक कलाकारांसोबतच पश्चिम बंगालचे प्रसिद्ध 'पुरुलिया छऊ' नृत्य, राजस्थानचे घूमर, आंध्र प्रदेशचे बोनालू, ओडिशाचे मुखौटा नृत्य, गुजरातचा तलवार रास आणि तमिळनाडूचे कावडी-करगम नृत्य असे देशभरातील शेकडो लोककलाकार अयोध्येच्या रस्त्यांवर आपली कला सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणारा हा १० वा दीपोत्सव भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा जागतिक गौरव ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.