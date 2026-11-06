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Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार

Ayodhya 10th Deepotsav Sri Lanka Ravaneshwara : सरयूच्या ५६ घाटांवर दिव्यांचा महासागर, आकाशात २१०० ड्रोनचा थरार; यंदा अयोध्येच्या दीपोत्सवात काय आहे सर्वात खास? पाहा सविस्तर
Ayodhya Deepotsav

Ayodhya Deepotsav

Sakal

Vinayan
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प्रभू श्रीरामाची पावन भूमी असलेल्या अयोध्येत यंदाचा १० वा दीपोत्सव आतापर्यंतचा सर्वात भव्य, अलौकिक आणि जागतिक विक्रम रचणारा ठरणार आहे. येत्या ७ नोव्हेंबर रोजी राम की पैडीसह सरयू नदीच्या तब्बल ५६ घाटांवर एकाच वेळी ३० लाख मातीचे दिवे प्रज्वलित करून नवा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केला जाणार आहे. मात्र, यंदाच्या दीपोत्सवाचे सर्वात मोठे आणि आंतरराष्ट्रीय आकर्षण ठरणार आहे ते थेट श्रीलंकेतून आलेले 'रावणेश्वरा' (Ravaneshwara) हे विशेष नाट्य सादरीकरण!

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