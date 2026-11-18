अक्षय नवमीच्या पर्वानिमित्त रामनगरी अयोध्येत प्रसिद्ध १४ कोसी परिक्रमेची सुरुवात झाली आहे. सुमारे ४२ ते ४५ किलोमीटर लांबीची ही परिक्रमा पूर्ण करण्यासाठी देशभरातून भाविक अयोध्येत दाखल झाले आहेत. प्रभू श्रीरामांच्या १४ वर्षांच्या वनवासाचे स्मरण आणि धार्मिक श्रद्धेचा भाग म्हणून भाविक ही प्रदक्षिणा करतात. परिक्रमेच्या काळात होणारी गर्दी लक्षात घेऊन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने रामललाच्या दर्शनाच्या वेळेतही वाढ केली आहे.ही परिक्रमा १७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री सुरू झाली असून २० नोव्हेंबरच्या पहाटे २ वाजून ५५ मिनिटांपर्यंत सुरू राहणार आहे. अनेक भाविक अनवाणी पायांनी हा प्रवास करतात. परिक्रमेपूर्वी सरयू नदीत स्नान करून संकल्प केला जातो..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.१४ लोकांच्या संकल्पनेशी जोडलेली धार्मिक मान्यताहिंदू धर्मातील पुराणपरंपरेनुसार ब्रह्मांडाची रचना १४ लोकांमध्ये विभागलेली मानली जाते. त्यात सात ऊर्ध्वलोक आणि सात अधोलोकांचा समावेश होतो. भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक हे सात ऊर्ध्वलोक मानले जातात. तर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल आणि पाताळ हे सात अधोलोक आहेत.अयोध्येची १४ कोसी परिक्रमा पूर्ण केल्याने जन्म-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्ती मिळते आणि मोक्षप्राप्ती होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. अक्षय नवमीला केलेल्या पुण्यकर्माचा क्षय होत नाही, अशीही मान्यता आहे. या श्रद्धेमुळे या पर्वावर परिक्रमेचे विशेष महत्त्व असते..४२ ते ४५ किलोमीटरचा परिक्रमा मार्गपरिक्रमेची सुरुवात सरयू नदीत स्नान आणि संकल्पाने होते. त्यानंतर भाविक नया घाट, सूर्यकुंड, दर्शननगर, जनौरा, नाका हनुमानगढी आणि गुप्तारघाट या मार्गावरील प्रमुख ठिकाणांवरून प्रदक्षिणा पूर्ण करतात. या संपूर्ण मार्गाचे अंतर सुमारे ४२ ते ४५ किलोमीटर आहे.अयोध्येत १४ कोसी परिक्रमेसोबतच पंचकोसी आणि ८४ कोसी परिक्रमेचीही धार्मिक परंपरा आहे. या यात्रांमुळे अयोध्येतील धार्मिक वातावरण अधिक उत्साहपूर्ण होते..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...रामललाच्या दर्शनाची वेळ रात्री ११ वाजेपर्यंतपरिक्रमा मेळ्यासाठी अयोध्येत येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने १८ ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान रामललाच्या दर्शनाची वेळ वाढवली आहे. या कालावधीत रात्री ११ वाजेपर्यंत भाविकांना दर्शन घेता येणार आहे.ट्रस्टचे मीडिया सल्लागार सुभाष चंद्र सिंह आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र मिश्र यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री ८ वाजून ४५ मिनिटांनी नैवेद्य आणि सायंकाळच्या आरतीसाठी दर्शन थांबवण्यात येईल. आरती पूर्ण झाल्यानंतर रात्री ९ वाजून ३० मिनिटांपासून ११ वाजेपर्यंत मुख्य प्रवेशद्वारातून भाविकांना पुन्हा दर्शनासाठी प्रवेश दिला जाईल.परिक्रमा आणि दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना अधिक वेळ उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने ट्रस्टने हा बदल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.