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Ayodhya Religious Places : Ayodhya या ठिकाणी झाले होते राजा दशरथांचे अंतिम संस्कार! जाणून घ्या समाधी स्थळाचे महत्त्व; ‘ती’ ३ कामे केल्याने मिळतो पितरांचा आशीर्वाद?

अयोध्येतील दशरथ समाधी स्थळावर सरयू स्नान, दानधर्म आणि ‘बिलहरी भगवान’ शिवपूजेने पितृशांती व मनःशांती लाभते, अशी धार्मिक मान्यता
Ayodhya Dasharath Samadhi religious significance where King Dasharath last rites were performed near Saryu River

Ayodhya Dasharath Samadhi religious significance where King Dasharath last rites were performed near Saryu River

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भगवान श्रीरामाची नगरी अयोध्या धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्वाच्या अनेक स्थळांसाठी प्रसिद्ध आहे. राम मंदिरापासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर, सरयू नदीच्या जवळ असलेले दशरथ समाधी स्थळ हेही श्रद्धेचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. स्थानिक धार्मिक मान्यतेनुसार, याच ठिकाणी राजा दशरथ यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.

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