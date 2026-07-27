Ayodhya Religious Places : Ayodhya या ठिकाणी झाले होते राजा दशरथांचे अंतिम संस्कार! जाणून घ्या समाधी स्थळाचे महत्त्व; ‘ती’ ३ कामे केल्याने मिळतो पितरांचा आशीर्वाद?

भगवान श्रीरामाची नगरी अयोध्या धार्मिक आणि पौराणिक महत्त्वाच्या अनेक स्थळांसाठी प्रसिद्ध आहे. राम मंदिरापासून सुमारे १० किलोमीटर अंतरावर, सरयू नदीच्या जवळ असलेले दशरथ समाधी स्थळ हेही श्रद्धेचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. स्थानिक धार्मिक मान्यतेनुसार, याच ठिकाणी राजा दशरथ यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते..भरताने केला होता दशरथांचा अंत्यसंस्कारभगवान श्रीराम वनवासाला गेल्यानंतर पुत्रवियोगाच्या दुःखात राजा दशरथ यांनी प्राण त्यागले. त्यानंतर अयोध्येत परतलेल्या भरताने वैदिक विधी आणि राजधर्माच्या परंपरेनुसार दशरथांचा अंत्यसंस्कार केला, अशी धार्मिक मान्यता आहे.अंत्यसंस्काराच्या वेळी भरताने अनेक गावे, सोने, हत्ती आणि मौल्यवान वस्तूंचे दान केले होते, असेही सांगितले जाते. त्यामुळे या भूमीला दान, तपस्या आणि त्यागाची भूमी मानले जाते..या पवित्र स्थळी ‘ही’ ३ कामे करण्याची धार्मिक मान्यताअयोध्येतील धर्मगुरू पवन दास शास्त्री यांच्या मते, दशरथ समाधी स्थळावर काही धार्मिक विधी केल्याने मनःशांती मिळते आणि पितरांचे आशीर्वाद प्राप्त होतात, अशी श्रद्धा आहे.१. सरयू स्नान आणि ध्यानसरयू नदीच्या समीप स्नान करून ध्यानधारणा केल्याने मन शांत होते आणि आध्यात्मिक समाधान मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.२. दानधर्मभरताने येथे केलेल्या महादानाच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी अन्नदान, वस्त्रदान किंवा गुप्तदान करण्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. असे दान केल्याने पुण्य लाभते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.३. ‘बिलहरी भगवान’ शिवाची पूजाया परिसरात भगवान शिव ‘बिलहरी भगवान’ या स्वरूपात विराजमान असल्याची स्थानिक श्रद्धा आहे. त्यांची पूजा केल्याने आध्यात्मिक लाभ मिळतो आणि पितृदोषापासून मुक्ती मिळते, अशी मान्यता आहे..पितृदोष आणि मोक्षासाठीही महत्त्वाचे स्थानविशेष सण, धार्मिक पर्व आणि महत्त्वाच्या तिथींना दशरथ समाधी स्थळावर भाविकांची मोठी गर्दी होते. पितृदोष, मानसिक अस्वस्थता किंवा कौटुंबिक अडचणी असलेल्या भाविकांसाठी हे स्थळ श्रद्धेचे आणि आध्यात्मिक शांतीचे केंद्र मानले जाते.अयोध्येतील रामायणाशी जोडलेल्या अनेक स्थळांपैकी दशरथ समाधी स्थळाचे महत्त्व वेगळे आहे. राजा दशरथ, भरताचा त्याग आणि दानाची परंपरा यांच्याशी जोडलेल्या धार्मिक कथांमुळे हे ठिकाण आजही भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र बनले आहे.टीप: वरील ‘तीन कामे’ आणि त्यातून इच्छा पूर्ण होणे, पितृदोष दूर होणे इत्यादी दावे धार्मिक श्रद्धा/स्थानिक मान्यतांवर आधारित आहेत; त्यांना वैज्ञानिक निष्कर्ष म्हणून पाहू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.