Ayodhya Deepotsav: अयोध्येसाठी UP पर्यटनाचे ३ दिवसांचे खास पॅकेज; रु. १६,९९९ मध्ये राम मंदिरासह दीपोत्सवाचा खास अनुभव

अयोध्या दीपोत्सव २०२६च्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळाने (UPSTDC) देश-विदेशातील भाविक आणि पर्यटकांसाठी विशेष ‘दीपोत्सव अयोध्या’ टूर पॅकेज जाहीर केले आहे. ‘व्हिजिट माय स्टेट’ अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या पॅकेजची मुदत २ रात्री आणि ३ दिवस असून, प्रति व्यक्ती रु. १६,९९९ शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.उत्तर प्रदेशचे पर्यटन व संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह आणि UPSTDCचे अध्यक्ष अमृत अभिजात यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई, दिल्ली तसेच दक्षिण भारतासह देशाच्या विविध भागांतील पर्यटकांना अयोध्येतील दीपोत्सवाचा अनुभव सहज घेता यावा, या उद्देशाने हे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे..पहिल्या दिवशी राम जन्मभूमीसह प्रमुख मंदिरांचे दर्शनअयोध्येत आगमन झाल्यानंतर पर्यटकांना हॉटेलमध्ये चेक-इन करून श्री राम जन्मभूमी मंदिर, हनुमानगढी, कनक भवन आणि दशरथ महाल यांचे दर्शन घेता येणार आहे. सायंकाळी सरयू महाआरती तसेच विद्युत रोषणाईने सजलेल्या राम की पैडीचे दर्शन या प्रवासात समाविष्ट आहे. पहिल्या दिवशी अयोध्येत मुक्कामाची व्यवस्था असेल..दुसऱ्या दिवशी दीपोत्सवाचा भव्य सोहळादुसऱ्या दिवशी सकाळी नाश्त्यानंतर नागेश्वरनाथ मंदिर आणि सीता की रसोई येथे दर्शन घेता येईल. त्यानंतर दीपोत्सवासाठी पर्यटकांना विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.सरयू घाटांवर लाखो दिव्यांची रोषणाई, सजवलेले रस्ते, विविध राज्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि आकाशात तब्बल २,१०० ड्रोनच्या माध्यमातून सादर होणारा विशेष एरियल शो हे या दिवसाचे प्रमुख आकर्षण असणार आहे.पर्यटकांच्या मागणीनुसार प्रवासाचे वेळापत्रकही बदलता येणार आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी होणारा २,१०० ड्रोनचा मुख्य शो किंवा त्यानंतर दोन दिवसांनी होणाऱ्या फेरसादरीकरणाचा अनुभव घेण्यासाठी पॅकेजचे वेळापत्रक कस्टमाइज करता येणार आहे..तिसऱ्या दिवशी बाजारपेठेत खरेदीतिसऱ्या दिवशी नाश्त्यानंतर अयोध्येतील इतर मंदिरांना भेट देण्याची संधी मिळेल. त्यानंतर स्थानिक बाजारपेठेत फेरफटका मारून हस्तकला, पूजा साहित्य आणि स्थानिक वस्तूंची खरेदी करता येईल. त्यानंतर हॉटेलमधून चेक-आउट करून पर्यटकांचा अयोध्या दौरा पूर्ण होईल.पॅकेजमध्ये कोणत्या सुविधा?रु. १६,९९९ प्रति व्यक्ती या शुल्कात ट्विन-शेअरिंगच्या आधारावर वातानुकूलित निवास, तिन्ही वेळचे जेवण, संपूर्ण प्रवासासाठी वातानुकूलित वाहन आणि प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे नियोजित दर्शन यांचा समावेश आहे.मात्र GST, वैयक्तिक खर्च, स्मारक किंवा मंदिर प्रवेश शुल्क (लागू असल्यास) आणि बोट राईडचा खर्च पॅकेजमध्ये समाविष्ट नाही.या पॅकेजच्या बुकिंगसाठी पर्यटकांना UPSTDCच्या अधिकृत पोर्टलचा वापर करता येईल. तसेच 83030 19844 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधता येणार आहे..अयोध्येत पर्यटकांसाठी नव्या सुविधादीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत पर्यटकांसाठी विविध आधुनिक सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. सरयू नदीच्या पात्रात फ्लोटिंग रेस्टॉरंट, सरयू काठावर नवीन घाट, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ॲम्फीथिएटर आणि फूड कोर्ट तयार करण्यात आले आहे.राम की पैडीवर शेडेड व्हिजिटर गॅलरी उभारण्यात आली असून, पर्यटकांसाठी सेल्फी पॉईंट्सही तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय गुप्तार घाटाचा विकास, उडेल तलावावरील इको-टुरिझम प्रकल्प आणि साकेत सदनचे नूतनीकरण अशी कामेही करण्यात आली आहेत.या सुविधांमुळे यंदाच्या दीपोत्सवात धार्मिक पर्यटनासोबतच अयोध्येतील आधुनिक पर्यटनाचा अनुभवही पर्यटकांना घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.