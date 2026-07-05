Ayodhya Food: अयोध्या स्टाईल ब्रेकफास्ट करायचाय? राम मंदिर दर्शनानंतर या ठिकाणी फूड लव्हर्स नक्की जातात; कारण आहे 'महावीर टिक्की'

प्रभू श्रीरामांची नगरी अयोध्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्वासाठी जगभर प्रसिद्ध आहे. मात्र, येथील खाद्यसंस्कृतीही पर्यटकांना तितकीच आकर्षित करते. गरमागरम कचोरी, कुल्हडमधील दही-जलेबी आणि प्रसिद्ध पेढ्यांप्रमाणेच अयोध्येची 'महावीर टिक्की' ही राज्यभर लोकप्रिय आहे.उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'एक जनपद-एक व्यंजन' उपक्रमातही या पारंपरिक पदार्थाचा समावेश करण्यात आला आहे.रिकाबगंज परिसरातील मुकेरी टोला येथील एका छोट्याशा गल्लीत असलेले हे दुकान १९५० पासून सुरू आहे. गेली ७५ वर्षे या दुकानाची चव कायम असून, सध्या अमितजी आपल्या कुटुंबाची ही परंपरा पुढे नेत आहेत..महावीर टिक्कीची खासियत काय?ही साधी बटाट्याची टिक्की नाही. तिची चव आणि बनवण्याची पद्धतच तिला वेगळी ओळख देते.उत्तम दर्जाच्या बटाट्यापासून तयार केलेल्या टिक्कीमध्ये वाटाणे आणि खास मसाल्याचे सारण भरले जाते. त्यानंतर ती मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजली जाते, त्यामुळे बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असा तिचा पोत तयार होतो.टिक्कीवर डाळिंबाच्या सुक्या दाण्यांपासून तयार केलेला खास मसाला भुरभुरवला जातो. त्यामुळे तिला आंबट-गोड अशी वैशिष्ट्यपूर्ण चव मिळते.यानंतर पुदिना, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची चटणी, चिंचेची गोड चटणी, खास पद्धतीने शिजवलेले वाटाणे, ताजी कोथिंबीर आणि आल्याच्या बारीक कापांसह ती ग्राहकांना दिली जाते..Pune: पावसामुळे शहरात झाडपडीच्या २९ घटना; वाहनांचे नुकसान, सुदैवाने कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी नाही.आजही जपली आहे जुनी परंपराआधुनिक काळात बहुतांश ठिकाणी प्लास्टिक किंवा कागदी ताटांचा वापर केला जात असला, तरी महावीर टिक्कीची परंपरा आजही कायम आहे.ही टिक्की पळसाच्या वाळलेल्या पानांपासून बनवलेल्या पारंपरिक द्रोणात दिली जाते. त्यामुळे तिची चव आणि सुगंध अधिक खुलून येतो..अवघ्या २० रुपयांत मिळते स्वादिष्ट टिक्कीचवीचा दर्जा कायम ठेवत या टिक्कीची किंमत अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवण्यात आली आहे. एका प्लेटची किंमत केवळ २० रुपये असून, स्थानिक नागरिकांपासून पर्यटकांपर्यंत सर्वजण तिचा आस्वाद घेतात..दुकान कुठे आहे?महावीर टिक्कीचे दुकान अयोध्येतील नियावान रोड, रिकाबगंज, मुकेरी टोला (अल्का टॉवरजवळ) येथे आहे.दुकान दररोज सायंकाळी ४.३० वाजता सुरू होते आणि रात्री ८.३० ते ९ वाजेपर्यंत, किंवा टिक्की संपेपर्यंत सुरू असते. शनिवार आणि रविवारी येथे मोठी गर्दी होत असल्याने अनेकदा रात्री आठपूर्वीच सर्व टिक्क्या विकल्या जातात.रामललाच्या दर्शनासाठी अयोध्येला जाणाऱ्या भाविकांसाठी महावीर टिक्की ही केवळ एक खाद्यपदार्थ नसून, शहराच्या पारंपरिक चवीचा अविभाज्य भाग बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.