Ayodhya Heritage Trail: दीपोत्सवापूर्वी अयोध्येत भाविकांसाठी ६ तासांची विशेष धार्मिक सहल; १४ कोसी परिक्रमा मार्गावरील मंदिरांचे घडणार दर्शन

उत्तर प्रदेश: अयोध्येतील दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भाविक आणि पर्यटकांसाठी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (UPSTDC) 'अयोध्या डिव्हाइन हेरिटेज ट्रेल' ही विशेष पर्यटन सहल सुरू केली आहे. या एकदिवसीय सहलीत अवघ्या सहा तासांत अयोध्येतील प्रमुख मंदिरे, ऐतिहासिक स्थळे आणि पौराणिक घाटांचे दर्शन घेता येणार आहे. स्थानिक अनुभवी गाईडच्या मार्गदर्शनाखाली वातानुकूलित वाहनातून ही यात्रा घडवली जाणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून ही सेवा सुरू झाली आहे..उत्तर प्रदेश पर्यटन विभागाने रामायण सर्किटमधील अयोध्येचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व पर्यटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा उपक्रम सुरू केला आहे. पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, १४ कोसी परिक्रमेचे आध्यात्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन भाविकांना या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक स्थळांचे दर्शन सुलभतेने घडवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..रामायण वॅक्स म्युझियमपासून सहलीला सुरुवातया विशेष सहलीची सुरुवात अयोध्येतील लता मंगेशकर चौक येथून होईल. सर्वप्रथम पर्यटकांना रामायण वॅक्स म्युझियममध्ये नेले जाईल. येथे प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि रामायणातील अन्य पात्रांच्या मेणाच्या मूर्ती पाहता येतील.त्यानंतर सूर्य कुंड, गिरिजा कुंड आणि ऐतिहासिक पंचमुखी महादेव मंदिराचे दर्शन घडवले जाईल. या सहलीमध्ये गुप्तार घाट, झुनकी घाट, लक्ष्मण किल्ला, शेषावतार मंदिर, स्वर्गद्वार, राम की पैडी आणि प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिराचाही समावेश आहे.या यात्रेचा समारोप सरयू नदीच्या तीरावर होणाऱ्या आरतीने केला जाईल. दीपप्रज्वलन आणि मंत्रोच्चारांच्या वातावरणात सरयू आरतीचा अनुभव घेतल्यानंतर पर्यटकांना पुन्हा लता मंगेशकर चौक येथे सोडण्यात येईल..दररोज दोन वेळा सहलीचे आयोजनपर्यटकांच्या सोयीसाठी दररोज दोन स्वतंत्र बॅचमध्ये या सहलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.पहिली बॅच : सकाळी १० ते दुपारी ४दुसरी बॅच : दुपारी १ ते सायंकाळी ७प्रत्येक सहल सहा तासांची असेल. संपूर्ण प्रवासासाठी वातानुकूलित वाहन आणि अयोध्येचा इतिहास, धार्मिक परंपरा व पौराणिक कथांची माहिती देण्यासाठी स्थानिक गाईड उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधाअयोध्येत मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी होत असल्याने ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना सर्व धार्मिक स्थळांना भेट देणे अनेकदा कठीण होते. ही अडचण लक्षात घेऊन विशेष सहलीची आखणी करण्यात आली आहे.UPSTDC चे अध्यक्ष अमृत अभिजात यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग भाविकांना अधिक सुरक्षित, आरामदायी आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने अयोध्येतील प्रमुख धार्मिक स्थळांचे दर्शन घेता येईल..ऑनलाइन बुकिंगची सुविधाया सहलीसाठी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या अधिकृत upstdc.co.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन आरक्षण करता येणार आहे. अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी ८१३०९६६११८ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.दरम्यान, या पॅकेजमध्ये वाहन आणि गाईडची सुविधा समाविष्ट असून हॉटेलमधील मुक्काम आणि भोजनाचा खर्च समाविष्ट नाही. त्यामुळे अयोध्येला भेट देणाऱ्या भाविकांना कमी वेळेत शहरातील प्रमुख धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.