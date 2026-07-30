Ayodhya Jhulotsav: अयोध्येतील राम-सीता झोपाळ्यावर! झुलनोत्सवामागची कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या खास परंपरा

श्रावण महिना सुरू होताच प्रभू श्रीरामाची नगरी अयोध्या पुन्हा एकदा उत्सवाच्या रंगात न्हाऊन निघाली आहे. अयोध्येतील ऐतिहासिक रंगमहल मंदिरापासून प्रसिद्ध झुलनोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. सायंकाळी आरतीनंतर प्रभू श्रीराम आणि माता सीता यांच्या मूर्ती सुंदर सजवलेल्या झुल्यावर विराजमान करण्यात आल्या. या काळात अयोध्येतील मंदिरांमध्ये दररोज विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहरात भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.त्रेतायुगापासून सुरू असल्याची मान्यताअयोध्येतील झुलनोत्सवाची परंपरा त्रेतायुगाशी जोडली जाते. पौराणिक कथेनुसार, प्रभू श्रीराम आणि माता सीता यांचा विवाह झाल्यानंतर ते अयोध्येत आले. त्यावेळी राजा जनक यांनी आपली कन्या सीता हिला मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान मणी भेट म्हणून पाठवले.हे मणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात होते की ते राजवाड्यात ठेवणे कठीण झाले. त्यामुळे राजा दशरथ यांनी ते विद्या कुंडाजवळ ठेवले. मण्यांचा मोठा ढीग तयार झाल्याने या जागेला ‘मणि पर्वत’ असे नाव पडले, अशी मान्यता आहे..श्रावण महिन्यात माता सीता मणि पर्वताला आपले माहेर मानून येथे प्रभू श्रीरामांसोबत झुल्यावर बसत आणि उत्सव साजरा करत असत, अशी धार्मिक आख्यायिका आहे. तेव्हापासून अयोध्येत झुलनोत्सवाची ही परंपरा सुरू असल्याचे सांगितले जाते..५ हजारांहून अधिक मंदिरांमध्ये उत्सवरंगमहल मंदिराचे महंत राम शरण दास यांच्या माहितीनुसार, आचार्यांच्या परंपरेनुसार गुरुपौर्णिमेपासूनच सावन उत्सवाची तयारी सुरू होते.रामजन्मभूमी मंदिर, कनक भवन, दशरथ महल, जानकी महल, लक्ष्मण किल्ला, अशर्फी भवन, राम वल्लभ कुंज, मणिरामदास छावणी आणि तोताद्री मठ यांसह अयोध्येतील ५ हजारांहून अधिक मंदिरांमध्ये झुलनोत्सव साजरा केला जात आहे.या काळात मंदिरांमध्ये दररोज सायंकाळी रामकथा, भजन, शास्त्रीय संगीत, बधाई गायन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामुळे अयोध्येतील वातावरण भक्ती आणि उत्साहाने भरून गेले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.मणि पर्वतावर विशेष सोहळाश्रावण शुक्ल तृतीयेला अयोध्येतील मणि पर्वतावर विशेष झुलनोत्सव साजरा केला जाणार आहे. या सोहळ्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविक अयोध्येत दाखल होण्याची शक्यता आहे. लाखो भाविक या उत्सवात सहभागी होऊन प्रभू श्रीराम आणि माता सीतेचे दर्शन घेतील.अयोध्येतील झुलनोत्सव हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून, शतकानुशतके जपली गेलेली परंपरा आणि श्रद्धा यांचा सुंदर संगम मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.