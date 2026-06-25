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UP Tourism: अयोध्या, काशी ते मथुरा-वृंदावन! 'या' ५ प्रमुख धार्मिक शहरांनी बदलले उत्तर प्रदेशाचे चित्र, पर्यटनात देशात अव्वल

Uttar Pradesh becoming spiritual tourism capital of India: अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज आणि आग्रा या पंचधामांमुळे उत्तर प्रदेश पर्यटन नकाशावर अग्रस्थानी; धार्मिक वारसा, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी झेप
Religious Revival: 5 Holy Cities Redefining Uttar Pradesh’s Tourism Landscape

Religious Revival: 5 Holy Cities Redefining Uttar Pradesh’s Tourism Landscape

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उत्तर प्रदेश सध्या देशातील पर्यटनाचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाच्या जोरावर राज्याने पर्यटनाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व झेप घेतली असून दरवर्षी देश-विदेशातील कोट्यवधी पर्यटक आणि भाविक येथे हजेरी लावत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ५ प्रमुख पर्यटन स्थळे या विकासाचे मुख्य खांब ठरले असून, यामुळे राज्यातील हॉटेल व्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती लाभली आहे.

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