UP Tourism: अयोध्या, काशी ते मथुरा-वृंदावन! 'या' ५ प्रमुख धार्मिक शहरांनी बदलले उत्तर प्रदेशाचे चित्र, पर्यटनात देशात अव्वल

उत्तर प्रदेश सध्या देशातील पर्यटनाचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाच्या जोरावर राज्याने पर्यटनाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व झेप घेतली असून दरवर्षी देश-विदेशातील कोट्यवधी पर्यटक आणि भाविक येथे हजेरी लावत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ५ प्रमुख पर्यटन स्थळे या विकासाचे मुख्य खांब ठरले असून, यामुळे राज्यातील हॉटेल व्यवसाय, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती लाभली आहे..पर्यटनाचा रथ पुढे नेणारी ५ प्रमुख शहरे आणि त्यांची वैशिष्ट्ये:१. अयोध्या: प्रभू श्रीरामांच्या भव्य राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर अयोध्येचा कायापालट झाला असून, हे शहर आता एक जागतिक सांस्कृतिक केंद्र बनले आहे. यामुळे अयोध्येत स्थानिक व्यापार आणि नवीन हॉटेल्सच्या निर्मितीला मोठी गती मिळाली आहे.२. वाराणसी (काशी): नव्याने पुनरुज्जीवित झालेला भव्य 'काशी विश्वनाथ कॉरिडोअर', येथील प्राचीन ऐतिहासिक घाट आणि विहंगम 'गंगा आरती' पाहण्यासाठी जगभरातून येणाऱ्या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक पर्यटकांची संख्या सातत्याने नवे विक्रम रचत आहे.३. मथुरा-वृंदावन: भगवान श्रीकृष्णाची जन्मभूमी असलेल्या या जोडशहरांमध्ये वर्षभर भाविकांची मोठी गर्दी असते. ही वाढती गर्दी लक्षात घेऊन येथील यात्रा अधिक सुकर करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केले जात आहे..४. प्रयागराज: जगातील सर्वात मोठा धार्मिक सोहळा असलेल्या 'कुंभमेळा' आणि पवित्र 'त्रिवेणी संगम' यांमुळे प्रयागराज हे भारतातील श्रद्धा-आधारित पर्यटनाचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरले आहे.५. आग्रा: जगातील सातवे आश्चर्य असलेले ऐतिहासिक 'ताजमहाल' आणि 'फत्तेपूर सिक्री' यांमुळे आग्रा हे शहराच्या ऐतिहासिक आणि वास्तुकला पर्यटन सर्किटचा मुख्य आधारस्तंभ राहिले आहे..आर्थिक बदल आणि रोजगाराची नवीन पहाट:विक्रमी पर्यटक संख्या: अधिकृत आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशाने गेल्या काही वर्षांत तब्बल १५६ कोटींपेक्षा जास्त (1.56 Billion) पर्यटकांना आकर्षित केले आहे, तर वार्षिक पर्यटकांची संख्या सुमारे ३१.८ कोटींच्या (318 Million) घरात पोहोचली आहे..रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक व्यवसाय: या अभूतपूर्व पर्यटन वाढीचा थेट फायदा जमिनी पातळीवर होत आहे. स्थानिक हस्तशिल्प कारागीर, टूर गाईड्स, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट रोजगार मिळत आहे. तसेच पर्यटकांसाठी नवीन हॉटेल्स आणि 'होम-स्टे' (Homestays) सुरू करण्यासाठी हा विकास एक उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करत आहे..\rउत्तर प्रदेशातील या वाढत्या पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या संधींबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी 'Invest UP' च्या अधिकृत पोर्टलला भेट देता येईल. तसेच भाविकांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रवासाचे नियोजन करण्यासाठी मेकमायट्रिप (MakeMyTrip) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर आकर्षक हेरिटेज पॅकेजेस देखील उपलब्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.