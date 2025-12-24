देश

अयोध्येशी काय आहे कोरियन राणीचे नाते? शरयूनदीच्या काठावर उभारला जातोय १३०० किलोचा पुतळा

अयोध्या आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील ऐतिहासिक आणि भावनिक नाते आता एका नव्या रूपात जगासमोर येत आहे.
अयोध्या आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील ऐतिहासिक आणि भावनिक नाते आता एका नव्या रूपात जगासमोर येत आहे. शरयू नदीच्या काठावर विकसित करण्यात आलेल्या 'क्वीन हो मेमोरियल पार्क' मध्ये बसवण्यासाठी राणी हो यांचा १२ फूट उंच आणि १३०० किलो वजनाचा भव्य पुतळा सोमवारी अयोध्येत दाखल झाला आहे. 'रॉक स्टोन' मटेरियलपासून बनवलेला हा पुतळा अतिशय कलाकुसरीने तयार करण्यात आला असून २४ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या 'इंडो-कोरियन फेस्ट' पूर्वी त्याचे अनावरण केले जाणार आहे.

