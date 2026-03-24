Viral Video: सातासमुद्रापारचा रामभक्त! जर्मन चिमुकल्याचा ‘राम-राम’ जप ऐकून भाविक भावुक, संस्कृत जपाने नेटकरी फिदा

देश: अयोध्येच्या राम मंदिरात रविवारी एका सात वर्षांच्या चिमुरड्याने सर्वांची मने जिंकली. जर्मनीतून आलेला हा नन्हा रामभक्त- अंजनेय, जेव्हा रामललाच्या दरबारात पोहोचला, तेव्हा त्याची ओढ आणि भक्ती पाहून तिथे उपस्थित असलेले भाविक थक्क झाले. सध्या या चिमुरड्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.पांढरे शुभ्र वस्त्र परिधान केलेला आणि कपाळावर टिळा लावलेला अंजनेय दिसायला अगदी साधा होता, पण त्याचे उच्चार मात्र कमालीचे होते. परदेशी असूनही तो ज्या पद्धतीने शुद्ध संस्कृत लहेजामध्ये 'राम-राम' असा जप करत होता, ते ऐकून अनेकांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले.."उन्हाळा आहे, पण मी सहन करू शकतो!"ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना अंजनेयने आपला अनुभव अत्यंत निरागसपणे मांडला. त्याला विचारले असता तो म्हणाला, "रामललाचे दर्शन घेऊन खूप चांगले वाटले. हे मंदिर अतिशय सुंदर आहे."हवामानाचे आव्हान: भारताच्या कडक उन्हाबाबत विचारल्यावर त्याने हसून उत्तर दिले, "हो, इथे खूप उष्णता आहे, पण मी ती सहन करू शकतो (I can handle it).".सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पाऊसहा व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी अंजनेयवर कौतुकाचा वर्षाव सुरू केला आहे. "भक्तीला सीमा नसते हे या मुलाने सिद्ध केले," अशी कमेंट एका युजरने केली, तर दुसऱ्याने लिहिले की, "याचे राम नामाचे उच्चार अनेक भारतीयांपेक्षाही स्पष्ट आहेत.".जागतिक आकर्षणाचे केंद्र बनली अयोध्या२२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या प्राणप्रतिष्ठेपासून अयोध्येत येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे. आता केवळ भारतच नाही, तर अमेरिका, जर्मनी आणि आग्नेय आशियाई देशांतून लोक अयोध्येत येत आहेत..अनेक पर्यटक केवळ दर्शनासाठी नाही, तर भारतीय संस्कृती आणि वास्तुकला जवळून अनुभवण्यासाठी अयोध्येला भेट देत आहेत. अंजनेयच्या या व्हिडिओने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की प्रभू रामाची भक्ती भौगोलिक सीमा ओलांडून जगभरातील लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचली आहे.