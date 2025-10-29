Ayodhya Ram Mandir : रामललांचे भव्य धाम तयार! अयोध्येत मुख्य मंदिरासह ६ उपमंदिरांचे बांधकाम पूर्ण

Six Sub-Temples and Sapt Mandapa Dedicated to Saints Ready : समस्त रामभक्तांसाठी अयोध्या नगरीतून एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने माहिती दिली आहे की, भगवान श्रीरामांच्या भव्य मंदिराचे बांधकाम आता पूर्णपणे संपन्न झाले आहे.मुख्य मंदिरासोबतच मंदिराच्या परकोटाच्या (Outer Wall) आत बांधलेली सहा उपमंदिरे देखील तयार झाली आहेत. या मंदिरांमध्ये भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती आणि देवी अन्नपूर्णा यांचा समावेश आहे. या सर्व मंदिरांवर ध्वजदंड आणि कळस यांची स्थापना करण्यात आली आहे..यासोबतच, सप्त मंडपाच्या अंतर्गत असलेल्या महर्षी वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी आणि अहल्या या संतांच्या मंदिरांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे. संत तुलसीदास मंदिर, जटायू आणि गिलहरीच्या प्रतिमादेखील स्थापित करण्यात आल्या आहेत.२५ नोव्हेंबरच्या ध्वजारोहणाची तयारीट्रस्टनुसार, भाविकांच्या सुविधा आणि व्यवस्थेशी संबंधित सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत.एल अँड टी (L&T) कंपनीद्वारे फरशी आणि रस्ते बनवण्याचे काम तसेच जीएमआर (GMR) द्वारे परिसराचे सुशोभीकरण आणि पंचवटी निर्माण वेगाने सुरू आहे. सध्या संरक्षक भिंत (चारदीवारी), ट्रस्टचे कार्यालय आणि अतिथीगृह यांसारखी कामे प्रगतिपथावर आहेत. यासोबतच, रामजन्मभूमी परिसरात २५ नोव्हेंबर रोजी आयोजित होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्याची तयारी जोरात सुरू झाली आहे..Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत.रामजन्मभूमी परिसरातील ध्वजारोहण सोहळ्यादरम्यान सुरक्षा अत्यंत कडक (अभेद) राहील. कोणताही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करू शकणार नाही. अति-महत्वाच्या व्यक्तींव्यतिरिक्त केवळ निमंत्रित पाहुण्यांनाच प्रवेश दिला जाईल. प्राणप्रतिष्ठेप्रमाणेच या समारंभासाठी पाहुण्यांना देण्यात येणाऱ्या आमंत्रण कार्डवर एक विशेष कोड असेल आणि प्रवेशासाठी स्वतंत्र पास जारी केला जाईल, ज्यावर सर्व माहिती नमूद असेल.श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने मंदिरांच्या बांधकामाच्या पूर्णतेनिमित्त आयोजित या मोठ्या उत्सवासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.