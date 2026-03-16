Ayodhya Ram Mandir: अयोध्येत रामललाच्या दर्शनाची वेळ आणि नियम अचानक बदलले; आता VIP पास सुद्धा बंद, काय आहे कारण?

देश: अयोध्येत रामनवमीचा उत्साह आता शिगेला पोहोचला असून रामललाच्या दर्शनाबाबत मंदिर ट्रस्टने मोठे बदल केले आहेत. जर तुम्ही नवरात्रीमध्ये अयोध्येला जाण्याचा प्लॅन करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे..येत्या चैत्र नवरात्रीपासून अयोध्येतील राम मंदिरात रामललाच्या दर्शनाची वेळ बदलणार आहे. आता भाविकांना सकाळी ६ वाजल्यापासून दर्शन घेता येईल. दर्शनाच्या वेळेत हा बदल केल्यामुळे सकाळी होणाऱ्या शृंगार आरतीच्या वेळेतही बदल झाला आहे.आता ही आरती पहाटे ५:३० ते ५:५० या वेळेत पार पडेल. यावर्षी रामनवमीला अयोध्येत सुमारे १५ ते २० लाख भाविक येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे..Horoscope 16 March 2026: 'या' राशीच्या लोकांचा प्रवास सुखकर होईल.राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांचे आगमनसर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्हीआयपी पासबाबत करण्यात आला आहे. गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु अयोध्येत येत आहेत. त्यामुळे त्या दिवशी मंदिर ट्रस्टकडून दिले जाणारे सुगम आणि विशिष्ट दर्शन पास जारी केले जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे, ज्या भाविकांनी आधीच ऑनलाइन व्हीआयपी पास बुक केले आहेत, ते सर्व पास आता रद्द समजले जातील. आरतीच्या पासांबाबत जिल्हा प्रशासन गर्दीची परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय घेणार आहे..UP: पोलीस भरती परीक्षेत 'पंडित' शब्दावरून मोठा गदारोळ! पेपर काढणाऱ्यांवर योगी करणार थेट कारवाई .सुरक्षेचे कडक नियमरामनवमीच्या दिवशी प्रभू रामाचा जन्मोत्सव दुपारी १२ वाजता साजरा केला जातो. हा सोहळा पाहण्यासाठी जगभरातून भाविक अयोध्येत येतात. त्यामुळे शेवटच्या तीन दिवसांत म्हणजे सप्तमी, अष्टमी आणि नवमीला सुरक्षेचे कडक नियम असतील..सध्या राम मंदिर परिसरात 'श्री राम यंत्र' स्थापनेसाठी भव्य महायज्ञ सुरू झाला आहे. या यज्ञात १ लाख ६० हजार आहुती दिल्या जाणार असून वेदांच्या मंत्रघोषाने संपूर्ण अयोध्या दुमदुमून गेली आहे. रामनवमीला प्रभू रामाच्या कपाळावर सूर्याचा अभिषेक पाहण्यासाठी देखील भाविकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.