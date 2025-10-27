देश

PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज

Ayodhya Ram Mandir Dhwajaroha: अयोध्या येथील भव्य राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण करण्याच्या कार्यक्रमाची तयारी आता वेग धरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी असतील.
