PM Narendra Modi: प्राणप्रतिष्ठेनंतर आता 'ध्वजारोहण'! राम मंदिराच्या शिखरावर पीएम मोदी फडकवणार २२ फुटांचा धर्मध्वज

अयोध्या येथील भव्य राम मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण करण्याच्या कार्यक्रमाची तयारी आता वेग धरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी असतील..येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी मंदिराच्या शिखरावर २२ फूट लांब आणि ११ फूट रुंद धर्मध्वज फडकवला जाईल. हा समारंभ भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याप्रमाणेच उत्साहात साजरा होणार असून, तो राम मंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रतीक असेल..Nashik News : बोटावरची शाई दाखवा अन् मोफत दाढी, किंवा हेड मसाज करा! सलून चालकानं लाढवली अनोखी शक्कल.२५ नोव्हेंबरला भव्य सोहळाअयोध्यामध्ये या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी २५ नोव्हेंबर रोजी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा मोठा जमावडा होणार आहे, जो पक्षाच्या नवीन मोहिमेची सुरुवातही दर्शवेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यावेळी जगातील सर्वात मोठ्या स्काउट आणि गाईड जम्बूरीसाठी सहभागींना आमंत्रित करण्याची शक्यता आहे, ज्यात ३५,००० हून अधिक कॅडेट्स सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, 'विकसित उत्तर प्रदेश अभियान'च्या यशस्वीतेचा आढावा घेतील, ज्यासाठी आतापर्यंत ५ लाखांहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, आणि जेवर येथे बनत असलेल्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाची पाहणीही करतील..ध्वजावर सूर्य, ओम आणि कोविदार वृक्षाचे प्रतीकश्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी यांनी सांगितले की, वाल्मीकि रामायणात वर्णन केलेल्या सूर्य, ओम आणि कोविदार वृक्ष या प्रतीकांसह असलेला भगव्या रंगाचा ध्वज २५ नोव्हेंबर रोजी राम मंदिराच्या १६१ फूट उंच शिखरावर लावलेल्या ४२ फूट उंच खांबावर फडकवला जाईल. हा पाच दिवसांचा सोहळा २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल आणि २५ नोव्हेंबरला ध्वजारोहणाने त्याची सांगता होईल..८ मंदिरांमध्ये विशेष पूजा-अर्चाराम मंदिर ट्रस्टने या कार्यक्रमासाठी पाहुण्यांची संख्या ८,००० वरून वाढवून १०,००० केली आहे. राम मंदिर परिसरातील इतर सहा मंदिरे तसेच शेषावतार मंदिरावरही ध्वजारोहण केले जाईल. ही मंदिरे भगवान शिव, गणेश, सूर्य, हनुमान, माता भगवती आणि माता अन्नपूर्णा यांची आहेत. ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनी माहिती दिली की, ध्वजारोहण समारंभादरम्यान राम मंदिरासह सर्व ८ मंदिरांमध्ये विशेष पूजा-अर्चा, हवन आणि इतर विधी केले जातील..६० किमी प्रति तास वेगाचा वारा झेलणार ध्वजअयोध्या आणि काशी येथील आचार्य या ध्वजारोहणाचे सर्व विधी पूर्ण करतील. राम मंदिराच्या शिखरावर लावलेला ध्वज-स्तंभ (Flagpole) ३६० अंश फिरणाऱ्या 'बॉल-बेअरिंग'वर आधारित असेल. यामुळे ध्वज ६० किलोमीटर प्रति तास वेगाचा तीव्र वारा सहजपणे सहन करू शकेल आणि वादळ-वाऱ्यात त्याला कोणतेही नुकसान होणार नाही, हे सुनिश्चित केले जाईल..लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते .ध्वजासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापसाच्या (कपड्याच्या) गुणवत्तेची आणि वादळ-वाऱ्यात सहन करण्याच्या क्षमतेची तपासणी सध्या सुरू आहे. ध्वज तयार करणारी एजन्सी २८ ऑक्टोबरला होणाऱ्या भवन निर्माण समितीच्या बैठकीत या तपासणीचा अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारावरच ध्वजासाठी लागणाऱ्या कापडाची अंतिम निवड केली जाईल..