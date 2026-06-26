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Ram Mandir Trust: राम मंदिर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, श्रद्धेशी खेळणाऱ्यांना...

Yogi slams SP and Congress over motives behind accusing Ayodhya temple management: ''एसआयटीचा अहवाल हाती येताच आमच्या सरकारने तातडीने एफआयआर नोंदवून कडक कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात लवकरच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.''
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir

esakal

संतोष कानडे
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SIT Probe Initiated: अयोध्येतल्या प्रभू श्रीराम मंदिराच्या निधी चोरीच्या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर अत्यंत कडक शब्दांत पहिली प्रतिक्रिया दिली. शुक्रवार, दि. २६ जून २०२६ रोजी उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथे आयोजित एका जाहीर सभेला संबोधित करताना योगी आदित्यनाथ बोलत होते.

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