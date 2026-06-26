Ram Mandir Trust: राम मंदिर प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, श्रद्धेशी खेळणाऱ्यांना...

SIT Probe Initiated: अयोध्येतल्या प्रभू श्रीराम मंदिराच्या निधी चोरीच्या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर अत्यंत कडक शब्दांत पहिली प्रतिक्रिया दिली. शुक्रवार, दि. २६ जून २०२६ रोजी उत्तर प्रदेशातील देवरिया येथे आयोजित एका जाहीर सभेला संबोधित करताना योगी आदित्यनाथ बोलत होते. .मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी गेल्या १९ जून रोजी अयोध्येला गेलो होतो, तेव्हाही मी स्पष्ट केले होते की अयोध्या ही कोट्यवधी लोकांच्या आस्थेचे केंद्र आहे, ती भारताच्या सनातन धर्माच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे अयोध्येवर विनाकारण आक्षेप घेणे बंद करा आणि प्रभू श्रीरामांच्या मर्यादांचे पालन करायला शिका. अयोध्येतील कथित निधी चोरीबाबत किंवा कोणत्याही गडबडीबाबत जशीच माहिती मिळाली, तशीच आम्ही तात्काळ 'एसआयटी' स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते..Nasrapur Minor Murder Case: नसरापूर अल्पवयीन अत्याचार‑खून प्रकरण: ‘आतला माणूस’ हळहळला, पण खाकीने तटस्थ राहून टीमवर्कच्या जोरावर विक्रमी वेळेत न्याय मिळवला.एसआयटीचा अहवाल हाती येताच आमच्या सरकारने तातडीने एफआयआर नोंदवून कडक कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात लवकरच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल, असं आश्वासन योगी आदित्यनाथ यांनी जनतेला दिलं आहे. या मुद्द्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न करणारा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसवर त्यांनी जोरदार हल्लाबोल केला..Pune Data Leak Scare: पुणे महापालिकेच्या हार्ड डिस्क चोरी प्रकरणात नागरिकांच्या माहिती गळतीची शक्यता; पतित पावन संघटनेची सखोल चौकशी व अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी.मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, आज जे लोक या प्रकरणावरुन चिखलफेक करत आहेत, त्यांचे हेतू शुद्ध नाहीत. हे तेच लोक आहेत ज्यांनी एकेकाळी भगवान श्रीरामांचे अस्तित्वच नाकारले होते आणि त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. यातील एका पक्षाचे म्हणणे होते की राम हे काल्पनिक आहेत आणि त्यांना अयोध्येचे अस्तित्वही नाकारायचे होते, म्हणूनच ते रामजन्मभूमी आंदोलनाविरुद्ध कोर्टात वकिलांची फौज उभी करून सतत खटला लढत राहिले.योगी आदित्यनाथ यांनी शेवटी म्हटलं की, लोकभावना आणि सनातन धर्माच्या श्रद्धेशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही दोषीला कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही.. तसेच अयोध्या नगरीवर आणि मंदिर व्यवस्थापनावर खोटे आरोप करणाऱ्या विरोधकांच्या हेतूंवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.