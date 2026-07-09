Ram Mandir Donation Case: राम मंदिराच्या चोरीचा पैसा शेअर बाजारात? ३० बँक खाती गोठवली, पोलिस तपासातून धक्कादायक माहिती

Ayodhya ram mandir: अयोध्येतील राम मंदिरातील दानाच्या चोरी प्रकरणात धक्कादायक खुलासे होत आहेत. चोरीचा काही पैसा शेअर बाजारामध्ये गुंतवल्याचं प्रकरण पोलिस तपासामधून पुढे येत आहे. तपास यंत्रणा आता या प्रकरणातील पैशांचा शोध घेत असून आरोपींच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांपासून ते ट्रेडिंग रेकॉर्ड्सपर्यंत सर्व बाबींची कसून चौकशी केली जात आहे..तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत ३० बँक खाती गोठवली आहेत. सुरुवातीच्या तपासात हे केवळ दानपेटीतून रोकड गायब होण्यापुरताच मर्यादित असल्याचे मानले जात होते. मात्र, जसा तपास पुढे सरकत आहे, तसे नवीन खुलासे समोर येत आहेत. तपास यंत्रणांना आता असा संशय आहे की, चोरीच्या पैशांचा मूळ स्रोत लपवण्यासाठी आणि त्यातून अधिक कमाई करण्यासाठी ही रक्कम वेगवेगळ्या माध्यमातून गुंतवण्यात आली..Manchar Milk Adulteration: मंचरदूध भेसळ प्रकरण : सहा आरोपींना पोलीस कोठडी, सात जणांना न्यायालयीन कोठडी.अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीने चौकशीदरम्यान कबुली दिली आहे की, चोरी केलेल्या रक्कमेचा एक मोठा हिस्सा शेअर बाजार आणि इतर वित्तीय पर्यायांमध्ये गुंतवण्यात आला होता. हा पैसा नेमका कोणत्या खात्यांमधून बाजारामध्ये पोहोचला आणि त्यातून किती गुंतवणूक केली गेली, याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत..तपास यंत्रणांच्या संशयानुसार, आरोपींनी चोरीची रक्कम थेट गुंतवण्याऐवजी आधी ती आपल्या नातेवाईकांच्या आणि जवळच्या लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग केली. त्यानंतर वेगवेगळ्या खात्यांचा वापर करून हा पैसा शेअर बाजार आणि इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये वळवण्यात आला, जेणेकरून पैशांचा खरा मालक कोण आहे हे लपवता येईल. याच संशयावरून पोलिसांनी आरोपींच्या कुटुंबीयांच्या आणि निकटवर्तीयांच्या संबंधित सुमारे ३० बँक खात्यांवर बंदी घातली आहे. या खात्यांमधील सर्व व्यवहारांची आता फॉरेन्सिक टीमद्वारे सखोल तपासणी केली जात आहे..राज्यातील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा! २०११ पूर्वीच्या झोपड्यांना कायदेशीर मान्यता; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय.तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे आरोपींनी एकाच वेळी मोठी रक्कम चोरण्याऐवजी, गेल्या अनेक महिन्यांपासून दान मोजण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेतला. प्रत्येक वेळी थोडी थोडी रक्कम बाजूला काढली जात असल्याने दीर्घकाळ कोणालाही याचा संशय आला नाही. दान मोजणीच्या वेळी काही कर्मचाऱ्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने या संपूर्ण प्रकाराचा खुलासा झाला. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता पोलिसांच्या हाती अत्यंत महत्त्वाचे धागेदोरे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.