Ayodhya Temple: राम मंदिरानंतर अयोध्येची ‘सुवर्ण’ झेप; IIM अहवालात अर्थव्यवस्थेची विक्रमी वाढ उघड

अयोध्येत प्रभू श्रीरामांच्या भव्य मंदिराच्या निर्माणाने केवळ भक्तांच्या श्रद्धेलाच नवे उधाण आले नाही, तर या शहराच्या अर्थव्यवस्थेनेही मोठी झेप घेतली आहे. आयआयएम (IIM) लखनौच्या ताज्या अहवालात अयोध्येच्या बदलत्या आर्थिक चित्राबद्दल काही थक्क करणारे खुलासे करण्यात आले आहेत.अयोध्या आता केवळ धार्मिक केंद्र उरले नसून उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मुख्य 'पॉवरहाऊस' बनले आहे. आयआयएमच्या 'इकॉनॉमिक रेनेसांस ऑफ अयोध्या' या अहवालानुसार, राम मंदिरामुळे अयोध्येचा आर्थिक पुनर्जन्म झाला आहे..भाविकांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढमंदिर बांधण्यापूर्वी अयोध्येत वर्षाला साधारण १.७ लाख भाविक येत असत. मात्र, जानेवारी २०२४ मधील प्राणप्रतिष्ठेनंतर ही संख्या जादुई पद्धतीने वाढली आहे. केवळ पहिल्या सहा महिन्यांत ११ कोटींहून अधिक भाविकांनी अयोध्येला भेट दिली. आता दरवर्षी ५ ते ६ कोटी पर्यटक अयोध्येत येतील, असा अंदाज आहे. यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या करात २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे..हॉटेल व्यवसाय आणि रोजगाराची लाटदररोज सरासरी २ लाख लोक येत असल्याने अयोध्येतील सेवा क्षेत्राला मोठी चालना मिळाली आहे.नवे हॉटेल्स: शहरात १५० हून अधिक नवीन हॉटेल्स आणि होमस्टे सुरू झाले आहेत. ताज आणि मॅरियट सारख्या जागतिक कंपन्यांनी येथे आपले प्रकल्प सुरू केले आहेत.एमएसएमई (MSME): ६,००० हून अधिक नवीन लघु आणि मध्यम उद्योग स्थापन झाले आहेत.रोजगार: येत्या ४-५ वर्षांत अयोध्येत सुमारे १.२ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असा अहवालाचा अंदाज आहे..स्थानिक व्यापाऱ्यांची चांदीया आर्थिक क्रांतीचा सर्वात मोठा फायदा अयोध्येतील छोट्या दुकानदारांना झाला आहे. ज्यांची रोजची कमाई पूर्वी फक्त ४०० ते ५०० रुपये होती, ती आता वाढून २,५०० रुपये झाली आहे. याशिवाय, अयोध्येत रिअल इस्टेटच्या किमतीत ५ ते १० पटीने वाढ झाली आहे.आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि सुधारित रस्ते कनेक्टिव्हिटीमुळे गुंतवणूकदारांचा अयोध्येकडे कल वाढला आहे. आयआयएमच्या मते, अयोध्येचे हे मॉडेल आता देशातील इतर धार्मिक शहरांसाठी विकासाचा 'ब्लूप्रिंट' ठरेल..