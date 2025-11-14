देश

Ram Mandir: राम मंदिरामुळे अयोध्येची अर्थव्यवस्था नवी उंची गाठणार; सीएम योगींच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या नव्या युगाला सुरुवात

Ram Mandir Ceremony to Mark a New Era of Ayodhya’s Development: राम मंदिरामुळे अयोध्येची अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचली असून पर्यटन, व्यापार आणि रोजगारामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री योगी यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्या वेगाने आधुनिक विकासाकडे वाटचाल करत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
२५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर भगवा ध्वज फडकवणार आहेत. या सोहळ्याची तयारी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून अंतिम टप्प्यात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्या एका नव्या दिव्यतेने, भव्यतेने आणि नूतनतेने विकासाची नवी मिसाल बनत आहे.

