Ram Mandir: राम मंदिरामुळे अयोध्येची अर्थव्यवस्था नवी उंची गाठणार; सीएम योगींच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या नव्या युगाला सुरुवात

२५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर भगवा ध्वज फडकवणार आहेत. या सोहळ्याची तयारी श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टकडून अंतिम टप्प्यात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्या एका नव्या दिव्यतेने, भव्यतेने आणि नूतनतेने विकासाची नवी मिसाल बनत आहे..पर्यटनामुळे अर्थव्यवस्थेत ऐतिहासिक वाढराम मंदिराच्या उभारणीनंतर अयोध्येत देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत ऐतिहासिक वाढ नोंदवली गेली आहे. यामुळे केवळ अयोध्याच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला नवी उंची मिळत आहे..CM Yogi Adityanath: सीएम योगी यांनी केले गुजरातचे कौतुक, 'ही तर सरदार पटेल आणि महात्मा गांधींची कर्मभूमी..'.• 'लोकल टू ग्लोबल': विदेशी पर्यटक आता अयोध्येच्या स्थानिक उत्पादनांना आणि हस्तकलांना जागतिक ओळख मिळवून देत आहेत, ज्यामुळे 'लोकल टू ग्लोबल'चे स्वप्न साकार होत आहे.• दीपोत्सवचा परिणाम: मुख्यमंत्री योगींच्या निर्देशनाखाली सुरू झालेला दीपोत्सव (Diapotsav) दरवर्षी नवीन विक्रम रचत आहे. या सोहळ्यामुळे धार्मिक भावनांसोबतच अयोध्येच्या आर्थिक घडामोडींनाही गती मिळाली आहे. २५ नोव्हेंबरच्या ध्वजारोहण सोहळ्यासाठीही लाखो भाविक येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्थानिक व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राला मोठा लाभ मिळणार आहे..व्यापारी आणि लघुउद्योजकांना मोठा बाजारपर्यटकांची वाढती संख्या स्थानिक व्यापारी, हस्तकलाकार आणि लघुउद्योगांसाठी (Small Industries) मोठा बाजार घेऊन आली आहे.• उत्पादनांची मागणी: पर्यटक राम मंदिर आणि धार्मिक स्थळांशी संबंधित मूर्ती, बॅग, कपडे आणि स्मृति उत्पादने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत.• हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र: हॉटेल आणि लॉज बुकिंगमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राचे उत्पन्न सातत्याने वाढत आहे..रोजगार आणि उत्पन्नाचे मॉडेलराम मंदिरामुळे अयोध्या आता विकास आणि रोजगाराचे रोल मॉडेल बनली आहे.रामललाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या जान्युवारी ते जून २०२५ मध्ये २३.८२ कोटींहून अधिक झाली आहे, जी २०२४ मधील १६.४४ कोटींपेक्षा खूप जास्त आहे. मंदिर पर्यटनामुळे स्थानिक हस्तकलाकार आणि कारागिरांना नवा बाजार मिळाला आहे. राम मंदिराच्या उभारणीनंतर अशा कारागिरांच्या संख्येत २५% वाढ झाली आहे. या कारागिरांचे दैनिक उत्पन्न, जे पूर्वी ₹२००-₹३०० होते, ते आता ₹१००० ते ₹१५०० पर्यंत पोहोचले आहे. विशेष सोहळ्यांमध्ये त्यांची कमाई अनेक पटीने वाढते..अर्थव्यवस्थेत अयोध्येचे योगदानराम मंदिरामुळे तीर्थयात्रा आधारित उद्योगांचे वार्षिक उत्पन्न वाढत आहे. उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेत मंदिर पर्यटनाचे योगदान ₹१.२५ लाख कोटींहून अधिक आहे. २०२३ मध्ये जेथे ५.७६ कोटी पर्यटक आले होते, तेथे २०२४ मध्ये हा आकडा तीन पटीने वाढून १६.४४ कोटींवर पोहोचला..''बांबू उद्योग धोरणा''त सिंधुदुर्गाचा समावेश.ओडीओपीने उत्पादने परदेशात पोहोचलीओडीओपी (One District One Product) योजनेमुळे अयोध्येचे हातमाग (Handloom) आणि गूळ (Jaggery) उत्पादने आता परदेशातही पोहोचत आहेत. अयोध्येत तयार होणाऱ्या गुळापासून बनवलेले गजक, लाडू, चिक्की आणि पारंपरिक मिठाईंना परदेशातही मागणी आहे. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे..