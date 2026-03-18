Ayodhya Ram Mandir: सावधान! अयोध्येला जाताय? राम मंदिर ट्रस्टने लागू केले कडक नियम; 'या' वस्तू नेल्यास गेटवरूनच व्हावे लागेल परत!

देश: अयोध्या येथील राम मंदिरात रामललाच्या दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांसाठी श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. १९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या चैत्र नवरात्रीच्या उत्सवासाठी अयोध्येत मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने, प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव काही कठोर निर्णय घेतले आहेत..जर तुम्ही रामनवमी किंवा नवरात्रीच्या काळात प्रभू रामाच्या दर्शनासाठी अयोध्येला जाण्याचा विचार करत असाल, तर हे बदल नक्की जाणून घ्या, अन्यथा तुम्हाला गाभाऱ्यापर्यंत पोहोचता येणार नाही. ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे या नवीन बदलांची माहिती दिली आहे..मोबाईल फोनवर पूर्णपणे बंदी:येत्या सणासुदीच्या काळात राम मंदिर परिसरात मोबाईल फोन नेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. भाविकांना त्यांचे मोबाईल बाहेरच जमा करावे लागतील.शस्त्रे आणि सुरक्षा रक्षकांना प्रवेश नाही:कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांसह मंदिरात प्रवेश करता येणार नाही. तसेच परवाना असलेली रिव्हॉल्व्हर, तलवार किंवा इतर कोणतीही शस्त्रे मंदिर परिसरात नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे..शीख बांधवांसाठी विशेष सवलत:धार्मिक अधिकारांचा सन्मान राखत, केवळ शीख समुदायातील व्यक्तींना कायदेशीररित्या मान्यता असलेली छोटी 'कृपाण' गळ्यात घालून मंदिरात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.उपवासाच्या पदार्थांची सोय:१९ मार्चपासून चैत्र नवरात्री सुरू होत असून अनेक भाविकांचे उपवास असतात. हे लक्षात घेऊन मंदिर प्रशासनाने परिसरात फळे, मखाणा, शेंगदाणे आणि बटाटा चिप्स यांसारख्या फराळाच्या पदार्थांची व्यवस्था केली आहे. तसेच पिण्याचे पाणी आणि शौचालयाची सुविधाही सभा मंडपाजवळ उपलब्ध करून दिली जाईल..अयोध्येत कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, प्रवेशद्वारांबाबतची अधिक सविस्तर माहिती पुढील २४ तासांत भाविकांशी शेअर केली जाणार आहे. रामललाच्या दर्शनाचा आनंद घेण्यासाठी या नियमांचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.