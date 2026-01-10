देश

Ram Mandir Ayodhya : अयोध्येतील राम दरबार आता 'राम परिवार' नावाने ओळखला जाणार; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती प्राणप्रतिष्ठा!

Ram Parivar Ayodhya : अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्रथम मजल्यावरील राम दरबाराला आता अधिकृतपणे ‘राम परिवार’ असे नाव देण्यात आले आहे. प्रभू श्रीराम, माता सीता व संपूर्ण कुटुंबाचे दर्शन हे भाविकांसाठी आध्यात्मिक ऐक्याचे प्रतीक ठरत आहे.
Ram Darbar Renamed as Ram Parivar in Ayodhya

Ram Darbar Renamed as Ram Parivar in Ayodhya

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तर प्रदेश : अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या प्रथम मजल्यावर प्रस्थापित असलेल्या प्रभू श्रीरामांच्या दरबाराला आता अधिकृतपणे 'राम परिवार' असे नवीन नाव देण्यात आले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने या संदर्भातील निर्णय घेतला असून, आता भाविकांना मिळणाऱ्या दर्शनाच्या पासवरही 'राम दरबार' ऐवजी 'राम परिवार' असे नमूद करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Ayodhya Ram Mandir
ram mandir trust
devotional
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com