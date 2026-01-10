Ram Mandir Ayodhya : अयोध्येतील राम दरबार आता 'राम परिवार' नावाने ओळखला जाणार; मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती प्राणप्रतिष्ठा!

उत्तर प्रदेश : अयोध्येतील भव्य राम मंदिराच्या प्रथम मजल्यावर प्रस्थापित असलेल्या प्रभू श्रीरामांच्या दरबाराला आता अधिकृतपणे 'राम परिवार' असे नवीन नाव देण्यात आले आहे. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने या संदर्भातील निर्णय घेतला असून, आता भाविकांना मिळणाऱ्या दर्शनाच्या पासवरही 'राम दरबार' ऐवजी 'राम परिवार' असे नमूद करण्यात येत आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती प्राणप्रतिष्ठामंदिराच्या प्रथम मजल्यावर असलेल्या या दरबारामध्ये प्रभू श्रीराम आणि माता जानकी सिंहासनावर विराजमान आहेत. त्यांच्या उजव्या आणि डाव्या बाजूला लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न उभे आहेत. तसेच, प्रभूंच्या चरणांशी एका बाजूला परमभक्त हनुमान आणि दुसऱ्या बाजूला भरत बसलेले आहेत..CM Yogi Adityanath : योगींच्या नेतृत्वाचा चमत्कार! नववर्षाला 30 लाख तरुणांनी गाठली काशी .या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा गेल्या वर्षी ५ जून रोजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते अत्यंत भक्तीमय वातावरणात पार पडली होती. तेव्हापासून भाविक आणि ट्रस्टचे पदाधिकारी याला 'राम दरबार' या नावानेच ओळखत होते..नाव बदलण्याचे कारण आणि अंमलबजावणीराम मंदिराच्या तळमजल्यावर प्रभू रामललांच्या बालस्वरूपाची मूर्ती विराजमान आहे, ज्याची प्राणप्रतिष्ठा २२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाली होती. त्यानंतर दीड वर्षाने प्रथम मजल्यावर 'राजा राम' यांच्या दरबाराची स्थापना करण्यात आली.पासवरील बदल: आतापर्यंत 'सुगम दर्शन' आणि 'विशिष्ट दर्शन' या दोन्ही प्रकारच्या पासवर 'राम दरबार' असे छापलेले असायचे. मात्र, आता ट्रस्टने यात बदल करून 'राम परिवार' असे छापण्यास सुरुवात केली आहे..ट्रस्टची भूमिका: ट्रस्टचे विश्वस्त डॉ. अनिल कुमार मिश्र यांनी स्पष्ट केले की, जरी दर्शन पासवर 'राम दरबार' असे लिहिले जात होते, तरी ट्रस्टच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये आणि विचारांमध्ये याला सुरुवातीपासूनच 'राम परिवार' असे नाव देण्यात आले होते. आता केवळ त्याची अधिकृत अंमलबजावणी सर्व स्तरावर करण्यात आली आहे..भक्ती आणि नात्यांचा संगम'राम परिवार' हे नाव प्रभू रामांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे आणि त्यांच्यातील अतूट नात्यांचे प्रतीक मानले जाते. या दरबारामध्ये प्रभूंचे तिन्ही भाऊ आणि हनुमान उपस्थित असल्याने, याला केवळ राजदरबार न म्हणता 'परिवार' म्हणणे अधिक संयुक्तिक असल्याचे भाविकांचे मत आहे. अयोध्येत येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी आता प्रभू रामललांच्या दर्शनानंतर प्रथम मजल्यावरील 'राम परिवारा'चे दर्शन घेणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरत आहे..राम मंदिरातील प्रत्येक बदल हा श्रद्धेशी जोडलेला असतो. 'राम परिवार' हे नवीन संबोधन आता अधिकृत झाल्यामुळे अयोध्येच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशात एका नव्या अध्यायाची भर पडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.