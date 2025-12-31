Ayodhya Utsav 2025 : अयोध्येत दीपोत्सव! राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन; राजनाथ सिंह आणि योगींच्या हस्ते महापूजा

Ram Mandir Pran Pratishtha Anniversary : अयोध्या राम मंदिरात प्रभू श्रीरामांच्या प्राणप्रतिष्ठेचा दुसरा वर्धापन दिन आज मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे. या 'प्रतिष्ठा द्वादशी' सोहळ्यासाठी देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्येत उपस्थित राहणार आहेत. या विशेष प्रसंगी राम मंदिर परिसरात बांधलेल्या सहा मंदिरांपैकी एक असलेल्या माता अन्नपूर्णा देवीच्या मंदिराच्या शिखरावर संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येणार आहे. या सोहळ्यासाठी संपूर्ण अयोध्या नगरीत अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली असून, परिसराचे पाच झोन आणि दहा सेक्टरमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे..पाच दिवसांच्या या महोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी यज्ञशाळेत विविध धार्मिक विधी पार पडले, ज्याची सांगता आज राजनाथ सिंह आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या महापुजेने होईल. दुपारी १२ वाजता प्रभू श्रीरामांचा विविध औषधी वनस्पती आणि पंचामृताने महाभिषेक केला जाणार आहे. यानंतर भगवंताचा विशेष श्रृंगार करून राजभोग अर्पण केला जाईल.या विधीदरम्यान सुमारे अर्धा तास भाविकांसाठी दर्शन बंद राहणार आहे. या भव्य सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि मंदिर परिसरातील मोठ्या स्क्रीनवर केले जाणार आहे, जेणेकरून लाखो भाविकांना या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होता येईल..Latest Marathi News Live Update : आज देशासह राज्यात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....या उत्सवाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अंगद टीला परिसरात आयोजित करण्यात आलेली विशेष रामलीला. पारंपरिक रामलीलेपेक्षा वेगळी अशी ही रामलीला गायन आणि नृत्य शैलीत सादर केली जात आहे. बंगळुरूच्या प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. संगीता मनीष यांनी कुचीपुडी नृत्यशैलीतून प्रभू श्रीरामांचा जन्म ते राज्याभिषेकापर्यंतचा प्रवास मंत्रमुग्ध करणाऱ्या मुद्रांतून मांडला..तसेच छत्तीसगडमधील कलाकारांनी सादर केलेल्या रामलीलेमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करून पडद्यावर जिवंत दृश्ये साकारण्यात आली, ज्यामुळे उपस्थित प्रेक्षक भारावून गेले. हा सोहळा केवळ धार्मिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक दृष्ट्याही अयोध्येच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.