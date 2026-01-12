देश

Ayodhya Ram Temple: अयोध्येत राम मंदिर परिसरात नमाज पठण्याचा प्रकार! विश्वस्त मंडळाकडून सुरक्षा व्यवस्थेत होणार मोठे बदल

Attempt to Offer Namaz at Ram Janmabhoomi Premises: आयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिर परिसरात नमाज पठणाचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामुळे सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय झाल्या असून अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
Namaz at Ram Janmabhoomi

Namaz at Ram Janmabhoomi

संतोष कानडे
अयोध्याः आयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिर परिसरात अनधिकृतरित्या नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या घटनेनंतर राम मंदिर ट्रस्टने कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या यंत्रणांकडून विश्वस्त मंडळ संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपशील घेणार आहे.

