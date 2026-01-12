Ayodhya Ram Temple: अयोध्येत राम मंदिर परिसरात नमाज पठण्याचा प्रकार! विश्वस्त मंडळाकडून सुरक्षा व्यवस्थेत होणार मोठे बदल

अयोध्याः आयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिर परिसरात अनधिकृतरित्या नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या घटनेनंतर राम मंदिर ट्रस्टने कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या यंत्रणांकडून विश्वस्त मंडळ संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपशील घेणार आहे. .राम मंदिर समितीचे विश्वस्त डॉक्टर अनिलकुमार मिश्र यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, परिसरातील निगराणी व्यवस्थेत मोठे बदल केले जाणार आहेत. ट्रस्टच्या इतर पदाधिकाऱ्यांशी याबाबत सविस्तर बैठक घेऊन बोलणी होार आहे. त्यानंतर सर्वांच्या सहमतीने निर्णायक पाऊल उचललं जाणार आहे..थरारक घटना! भरधाव टिप्परची दुचाकीला धडक; पत्नीचा मृत्यू तर पती गंभीर, अमरावती मार्गावरील विळेगाव फाट्याजवळ अपघात...नेमकं काय घडलं?राम मंदिर परिसरात शनिवारी दुपारी काश्मिरातल्या शोपियन इथला राहणारा अबी अहद शेख हा राम मंदिरात परिसरात दक्षिण भागात नमाज पठण करण्याच प्रयत्न करताना पकडला गेला. या घटनेनंतर मंदिर समितीच्या विश्वस्तांनाही धक्का बसला. भविष्यात अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी ट्रस्टकडून सुरक्षा यंत्रणांसोबत बैठक बोलावण्यात येणार आहे..Congress Agitation: गडचिरोलीत ‘मनरेगा बचाव’साठी काँग्रेसचे आंदोलन; भाजपकडून याेजना माेडीत, रस्त्याच्या कामावर उतरून सरकारचा निषेध!.बैठकीनंतर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सुचनांवरुन सुरक्षेत काही बदल केले जाणार आहेत. विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्र पुढे म्हणाले की, मंदिर परिसरात नमाज पठण करण्याचा प्रयत्न करणं चूक आहे.या घटनेनंतर शनिवारी रात्री दोन तास विशेष सुरक्षा अभियान राबवण्यात आलं. पोलिस अधिक्षक बलरामचारी दुबे हे याचं नेतृत्व करीत होते. त्यांनी एटीएस कमांडो आणि बॉम्ब डिस्पोजल पथक, श्वान पथक यांच्याशी समन्वय साधून सूचना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.