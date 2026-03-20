Ayodhya Ram Mandir:अयोध्येत राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'श्रीराम यंत्रा'ची प्रतिष्ठापना; योगींचीही उपस्थिती; जाणून घ्या काय आहे या यंत्राचे महत्त्व?

देश: चैत्र नवरात्रीच्या आणि हिंदू नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी अयोध्येत एक ऐतिहासिक आणि अध्यात्मिक सोहळा पार पडला. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी राम मंदिर संकुलात अत्यंत पवित्र अशा 'श्रीराम यंत्रा'ची विधिवत प्रतिष्ठापना केली. यावेळी त्यांच्यासोबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देखील उपस्थित होत्या..गुरुवारी (१९ मार्च २०२६) नव संवत्सरानिमित्त राष्ट्रपतींनी रामललाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आरती केली. त्यानंतर, राम मंदिराच्या दुसऱ्या मजल्यावर वैदिक मंत्रोच्चारात श्रीराम यंत्राची स्थापना करण्यात आली..काय आहे 'श्रीराम यंत्र' आणि त्याचे महत्त्व?हे श्रीराम यंत्र दोन वर्षांपूर्वी जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज यांनी एका भव्य शोभायात्रेद्वारे अयोध्येला पाठवले होते.देवतांचे निवासस्थान: हिंदू शास्त्रानुसार, यंत्र हे देवतांचे निवासस्थान मानले जाते. हे यंत्र वैदिक गणित आणि भूमितीय आकृत्यांवर आधारित असून ते सकारात्मक ऊर्जा खेचून घेण्याचे काम करते..९ दिवसांचे अनुष्ठान: दक्षिण भारत, काशी आणि अयोध्येतील विद्वानांनी या यंत्राच्या प्रतिष्ठापनेसाठी ९ दिवसांचे विशेष वैदिक अनुष्ठान आधीच सुरू केले होते.दुसऱ्या मजल्यावर स्थापना: मंदिराच्या दुसऱ्या मजल्यावर हे यंत्र बसवण्यात आले असून, यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसरात अध्यात्मिक ऊर्जेचा प्रवाह अधिक प्रबळ होईल, अशी श्रद्धा आहे..मंदिर संकुलाचे राष्ट्रपतींकडून कौतुकपूजेनंतर राष्ट्रपतींनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंदिर परिसराचे दर्शन घेतले. मंदिराच्या भिंतींवर कोरलेल्या सुंदर पौराणिक आकृत्या आणि शिल्पकलेचे त्यांनी बारकाईने निरीक्षण केले. यावेळी त्यांनी सर्व देवतांसमोर नतमस्तक होऊन देशाच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना केली..दिग्गजांची उपस्थितीया मंगलप्रसंगी माता अमृतानंदमयी, राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, विश्वस्त अनिल मिश्रा आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. संतांच्या उपस्थितीत झालेला हा सोहळा अयोध्येच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारा ठरला. अयोध्येत नवरात्रीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात सुरू असून, श्रीराम यंत्राच्या स्थापनेमुळे मंदिराचे धार्मिक महत्त्व अधिक वाढले आहे.