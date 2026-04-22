Ayodhya: रामलल्लाच्या दर्शनासाठी ऑनलाईन ‘तत्काळ पास’ सुरू! जाणून घ्या Special Pass booking ची पूर्ण प्रक्रिया

अयोध्येतील प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेण्यासाठी आता तासनतास रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही. राम मंदिर ट्रस्टने भाविकांसाठी 'विशेष पास' (Special Pass) सुविधा सुरू केली आहे, ज्याद्वारे तुम्ही गर्दी टाळून कमी वेळेत आणि सुलभतेने दर्शन घेऊ शकता.मिळालेल्या माहितीनुसार, दर्शनासाठी असलेल्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. भाविकांच्या सोयीसाठी रेल्वेच्या धर्तीवर आता 'तत्काळ पास'ची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे..या पासचे वैशिष्ट्य काय?विशेष रांग: ज्यांच्याकडे ऑनलाइन पास आहे, त्यांना एका वेगळ्या रांगेतून प्रवेश दिला जातो, ज्यामुळे वेळेची मोठी बचत होते. तुम्ही अयोध्येला जाण्याच्या १५ दिवस आधीच या पासचे बुकिंग करू शकता.जर तुमचे अचानक जाणे ठरले, तर दर्शनाच्या १२ तास आधी तुम्ही 'तत्काळ आरती पास' बुक करू शकता. एका मोबाईल नंबर किंवा लॉगिनवरून तुम्ही जास्तीत जास्त ५ लोकांचे पास बुक करू शकता..ऑनलाइन पास कसा मिळवायचा? (स्टेप-बाय-स्टेप)१. अधिकृत वेबसाईट: सर्वात आधी online.srjbtkshetra.org या वेबसाईटवर जा.२. पर्याय निवडा: होमपेजवर तुम्हाला 'आरती' किंवा 'दर्शन' पाससाठी लिंक दिसेल, त्यावर क्लिक करा..३. लॉगिन: तुमचा मोबाईल नंबर टाका आणि आलेल्या OTP द्वारे लॉगिन करा. (तुम्ही ईमेल आयडीनेही लॉगिन करू शकता.)४. माहिती भरा: तुम्हाला किती लोकांसाठी पास हवा आहे, कोणती आरती हवी आहे (उदा. शृंगार आरती, भोग आरती किंवा संध्या आरती) याची माहिती भरा..५. तारीख निवडा: कॅलेंडरमधून तुमची सोयीची तारीख निवडा.* हिरवा बॉक्स (Green Box): या तारखेला पास उपलब्ध आहेत.* लाल बॉक्स (Red Box): या तारखेचे बुकिंग पूर्ण झाले आहे.६. पास डाऊनलोड करा: तारीख निश्चित झाल्यावर तुमची माहिती सबमिट करा आणि पास डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट किंवा डिजिटल कॉपी जवळ ठेवा..काही महत्त्वाच्या टिप्सदर्शन पास पूर्णपणे मोफत आहेत, त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नका.पाससोबत तुमचे मूळ ओळखपत्र (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इ.) सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे.आरतीच्या वेळेनुसार तुम्हाला किमान ३० मिनिटे आधी प्रवेशद्वारावर पोहोचणे आवश्यक आहे.अयोध्येत भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे, अशा वेळी ऑनलाइन पास काढून जाणे हा सर्वात सोपा आणि सुखकर मार्ग आहे.