Ayodhya Travel: अयोध्या राम मंदिर पाहण्यासाठी जाताय? कडाक्याच्या उन्हामुळे प्रभूंची दिनचर्या बदलली; रामललाला आता दही-लस्सीचा नैवेद्य!

उत्तर प्रदेशातील वाढता उन्हाळा आणि वाढते तापमान लक्षात घेता, अयोध्येतील प्रभू श्रीरामलला यांच्या दिनचर्येत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. ५ वर्षांच्या बालक स्वरूपात विराजमान असलेल्या रामलला यांची काळजी एखाद्या राजकुमाराप्रमाणे घेतली जाते, त्यामुळेच कडाक्याच्या उन्हापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 'श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'ने हा निर्णय घेतला आहे.अयोध्येचे तापमान ३६ अंशांच्या पार गेल्याने मंदिर प्रशासनाने प्रभूंच्या आहारात आणि विधींमध्ये खालील बदल केले आहेत. .नैवेद्यात थंडावा देणारे पदार्थउन्हाळ्याची तीव्रता वाढल्याने प्रभूंच्या आहारात बदल करण्यात आला आहे. पचायला जड आणि उष्ण पदार्थांऐवजी आता प्रकृतीला थंडावा देणाऱ्या पदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.आतापर्यंत प्रभूंच्या नैवेद्यात पुरी, खीर, रबडी आणि पेढे यांसारख्या मिठायांचा समावेश होता, जो आता कमी करण्यात आला आहे. आता बालक रामलला यांना दही, ताजी हंगामी फळे, फळांचा रस (ज्यूस) आणि थंडगार लस्सी यांचा नैवेद्य अर्पण केला जात आहे..स्नान विधीत बदलथंडीच्या दिवसांत रामलला यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था होती, ती आता बदलली आहे. आतापर्यंत रामलला यांना कोमट पाण्याने स्नान घातले जात होते. मात्र, आता त्यांना शीतल जलासह स्नान घालण्यास सुरुवात झाली आहे.प्रभूंच्या आरामाच्या वेळा आणि विश्रांतीची व्यवस्थाही उन्हाळ्याच्या सुटसुटीतपणासाठी बदलण्यात आली आहे..राजकुमाराप्रमाणे देखभालअयोध्येत रामलला हे ५ वर्षांच्या 'बालक' रूपात असल्याने, त्यांच्या प्रत्येक गरजांचा विचार मुलाप्रमाणेच केला जातो. मंदिरात कडाक्याचा उन्हाचा चटका लागू नये यासाठी एसी आणि कुलरची व्यवस्था आधीच कडेकोट करण्यात आली आहे.आज ९ एप्रिल २०२६ रोजी अयोध्येचे किमान तापमान २१ अंश आणि कमाल तापमान ३६ अंश नोंदवण्यात आले आहे. वाढत्या उष्म्यामुळे केवळ भाविकांसाठीच नाही, तर प्रत्यक्ष रामलला यांच्यासाठीही मंदिर प्रशासन सतर्क झाले आहे.