Ayodhya Ram Mandir: इस्रोच्या मदतीने रामललाचा अलौकिक 'सूर्याभिषेक'! ४ मिनिटे कपाळावर चमकली सूर्याची किरणे

अयोध्येत काल रामनवमीचा अभूतपूर्व सोहळा पार पडला. प्रभू रामललाच्या भव्य मंदिरात दुपारी ठीक १२ वाजता 'अभिजीत मुहूर्तावर' भगवान सूर्याने स्वतः आपल्या कुळातील राजाचा 'राजतिळक' केला. शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचा हा अद्भूत संगम पाहून अयोध्येत उपस्थित लाखो भाविक भावविवश झाले.काल झालेल्या या ऐतिहासिक घटनेच्या चर्चा संपूर्ण विश्वात सुरू आहेत. बेंगळुरूच्या वैज्ञानिकांनी तयार केलेल्या विशेष उपकरणांच्या मदतीने हा 'सूर्य टिळक' सोहळा यशस्वीरित्या पार पडला..कसा झाला सूर्याभिषेक?शुक्रवारी दुपारी ठीक १२:०० वाजता. सलग ४ मिनिटे सूर्यकिरणे प्रभू रामललाच्या ललाटावर (कपाळावर) स्थिरावली होती.रामललाचा अभिषेक सकाळी १० वाजेपासून सुरू झाला होता. दूध, दही, पंचामृत आणि शरयू नदीच्या जलासह सुगंधित द्रव्यांनी प्रभूला स्नान घालण्यात आले. त्यानंतर पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान केलेल्या रामललाचा सूर्य टिळक सोहळा पार पडला..वैज्ञानिकांची किमयाराम मंदिर ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी सांगितले की रुरकी येथील सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CBRI) आणि इस्रोच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प पूर्ण झाला.आरसे आणि लेन्सच्या सहाय्याने सूर्यकिरणे परावर्तित करून ती थेट गर्भगृहातील मूर्तीपर्यंत पोहोचवण्यात आली. यासाठी २४ मार्चलाच यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती..अयोध्येत उत्सवाचा जल्लोषकेवळ राम मंदिरच नव्हे, तर संपूर्ण अयोध्या नगरी राममय झाली आहे. कनक भवन, दशरथ महल, मणीराम दास छावणी आणि जानकी महल यांसारख्या प्राचीन मंदिरांमध्ये मंगलगीते आणि भजनांचा गजर सुरू आहे. रामजन्मोत्सवाच्या वेळी भाविक भान हरपून नाचताना आणि जय श्रीरामच्या घोषणा देताना दिसले..प्रशासनाची 'कमांड'गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षा चोख ठेवण्यासाठी उच्च अधिकारी स्वतः रस्त्यावर उतरले आहेत. एडीजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे आणि एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोव्हर हे 'ग्राउंड झिरो'वर उपस्थित राहून सुरक्षेचा आढावा घेत आहेत. कडक उन्हाचा विचार करून भाविकांसाठी ठिकठिकाणी पिण्याचे पाणी आणि सावलीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.२२ जानेवारी २०२४ च्या प्राणप्रतिष्ठेनंतरची ही दुसरी रामनवमी असून, सूर्य टिळकाच्या या विलोभनीय दृश्याने अयोध्येच्या इतिहासात एक सुवर्ण पान जोडले गेले आहे.