देश

Ayodhya Ram Temple Satellite Photos: पाच आठवड्यांमध्ये कसं बदललं अयोध्येतील राम मंदिर परिसराचं स्वरुप; पाहा सॅटेलाईट फोटो

How the appearance of the Ram temple premises in Ayodhya changed in five weeks; See satellite photos: 16 डिसेंबर 2023 रोजी अयोध्येतील राम मंदिराचे काम अपुर्ण होते. पण, ज्या पद्धतीने मंदिर परिसर अवघ्या पाच आठवड्यात म्हणजेच (२१ जानेवारी २०२४) प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापर्यंत तयार करण्यात आला ते पाहण्यासारखे होते. शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेले बांधकाम, कामगारांची मेहनत आणि योग्य दिशेने होत असलेले काम याचा हा परिणाम आहे.